Economia

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2909, terça-feira (02/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

03/09/2025 - 08h18
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2909 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.  com um prêmio estimado em R$14 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$33 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras, (R$ 81.227,49 cada);
  • 4 acertos - 1.815 apostas ganhadoras, (R$ 1.401,61 cada).

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2909 são:

  • 21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2910

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

PANORAMA

Setor privado tem mais de R$ 81 bilhões em investimentos previstos para MS

Empresas trazem desenvolvimento para diferentes setores econômicos, geram novos empregos e renda do Estado

03/09/2025 08h30

A chilena Arauco já está com as obras em andamento em Inocência, a megafábrica tem investimentos estimados em R$ 24 bilhões

A chilena Arauco já está com as obras em andamento em Inocência, a megafábrica tem investimentos estimados em R$ 24 bilhões FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Nos próximos anos, Mato Grosso do Sul receberá altos investimentos privados que vão contribuir com a economia do Estado. Levantamento feito pelo Correio do Estado, com informações de órgãos governamentais, associações e federações de setores fortes no Estado e cooperativas de produtores, aponta investimentos confirmados de R$ 81,5 bilhões. 

“Mato Grosso do Sul entrou na fase de grandes investimentos industriais, agrícolas, entre outros, dentro da divisão internacional do trabalho. Os impactos serão significativos, com a mudança do padrão de desenvolvimento do Estado”, comentou o mestre em Economia, Eugênio Pavão. 

Toda região da costa leste do Estado se consolidou como o Vale da Celulose, e três grandes empreendimentos foram anunciados, juntos somam pelo menos R$ 65 bilhões. 

A chilena Arauco já está com as obras em andamento em Inocência, a megafábrica tem investimentos estimados em R$ 24 bilhões

A chilena Arauco já está com as obras em andamento no município de Inocência. O Projeto Sucuriú é o maior investimento da história da companhia, com um investimento de US$ 4,6 bilhões (aproximadamente R$ 24 bilhões). A megafábrica ocupará 3,5 mil hectares, com previsão de iniciar as operações em 2027. A nova fábrica terá a capacidade de produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. 

Também na área da celulose, a segunda linha da Eldorado Brasil Celulose deve demandar investimento de pelo menos US$ 5 bilhões (R$ 28 bilhões). Com o acordo entre a J&F e a Paper Excellence, para a compra das ações da empresa sino-indonésia da Eldorado, a construção da segunda linha de produção da empresa, localizada em Três Lagoas, pode ser destravada já nos próximos anos.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, a nova planta da Eldorado só aguardava a resolução do imbróglio judicial entre a holding e os indonésios para que o plano de ampliar a produção fosse colocado em prática. 

A asiática Bracell também anunciou investimentos no Estado, no município de Bataguassu. Prevista inicialmente na cidade de Água Clara, a mudança de planos resultou em R$ 13 bilhões para o empreendimento de produção de até 2,9 milhões de toneladas anualmente.

O governador Eduardo Riedel afirmou que as obras para instalação da megafábrica da Bracell em Bataguassu devem começar já em fevereiro de 2026. “Uma fortaleza gigante e global que temos aqui é a transição energética, a produção de alimentos e a sustentabilidade. Essas são nossas fortalezas. O governo do Estado apostou alto na atração, diversificação e na completude da cadeia produtiva de todas essas áreas”, frisa.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, disse, durante evento do setor florestal no fim de agosto, que o Vale da Celulose de MS já é um conceito reconhecido globalmente.

 “A cidade de Três Lagoas se consolidou como a capital da celulose. Hoje, temos uma produção competitiva, sustentável e que disputa de igual para igual com qualquer país do mundo”, acrescentou. 

OUTROS INVESTIMENTOS

Além da celulose, o grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, ainda planeja aplicar R$ 5,5 bilhões na ampliação da produção de minério de ferro e manganês em Corumbá. Ainda na holding dos Batista, a JBS está investindo R$ 1,2 bilhão na unidade da Seara e deverá contratar mais 2 mil trabalhadores para o frigorífico de suínos em Dourados.

No mês passado, a boliviana IFA anunciou a primeira indústria farmacêutica de Mato Grosso do Sul. Com R$ 45 milhões em investimentos, a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026. O anúncio foi feito durante reunião no Conselho Federal de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS). 

A fábrica atuará no município de Terenos. Conforme divulgado pelo governo, a meta da empresa é gerar 120 empregos na cidade na primeira etapa de operações. A indústria tem como objetivo produzir fármacos de uso oral em cápsulas gelatinosas destinados ao consumo interno e à exportação, como óleo de chia, ibuprofeno, spirulina, meloxican, picossulfato de sódio e nistatina.

No início deste ano, também foi anunciado que Mato Grosso do Sul terá a maior usina do mundo de biometano gerado a partir da vinhaça de cana-de-açúcar, além de mais duas usinas de etanol de milho.

O anúncio foi feito pela Atvos, uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil e um dos principais emissores de créditos de descarbonização (CBIOs) do País. Estão previstos investimentos de R$ 3,5 bilhões nos municípios de Nova Alvorada do Sul e Costa Rica. As obras das unidades devem ser desenvolvidas ao longo dos próximos anos, como contribuição direta à meta do MS Carbono Neutro 2030. 

Até o fim deste ano, ainda deve ser concluído o frigorífico Aurora Coop, em São Gabriel do Oeste. Anunciado no ano passado, o empreendimento era uma das maiores unidades industriais de processamento de suínos de toda região Centro-Oeste. Os investimentos foram de R$ 320 milhões, e a unidade terá capacidade de abate incrementada em 60%. A unidade está habilitada para exportação de cortes e miúdos de suínos para países como Vietnã, Uruguai, Singapura, Paraguai, Moldávia, Hong Kong e Emirados Árabes. 

Ainda outro investimento feito no passado, e que segue em andamento, é a indústria de soja da Copasul, no município de Naviraí. O investimento total supera R$ 1 bilhão. A empresa contabiliza mais de 300 colaboradores de empresas terceirizadas atuando na obra, que deve chegar a 1,5 mil até a inauguração. A previsão de conclusão do projeto é em março de 2027. 

FERTILIZANTES

Uma promessa antiga e muito aguardada é a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), localizada em Três Lagoas. Já há mais de uma década de embate, mais de um ano após visita da comitiva da Petrobras e do governo federal para confirmar a retomada das obras, nenhum avanço foi feito até agora, conforme divulgado pela reportagem do Correio do Estado em junho deste ano. 

A fábrica, paralisada desde 2014, com cerca de 81% das obras concluídas, é vista como um passo crucial para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados. O orçamento para a sua 
conclusão está em US$ 800 milhões, aproximadamente 
R$ 4,6 bilhões. 

loteria

Resultado da Quina de ontem, concurso 6816, terça-feira (02/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/09/2025 08h25

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6816 da Quina na noite desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 10,5 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 10.451.964,10);
  • 4 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 9.628,24 cada);
  • 3 acertos - 3.936 apostas ganhadoras, (R$ 135,12 cada); 
  • 2 acertos - 101.867 apostas ganhadoras, (R$ 5,22 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6816 são:

  • 27 - 01 - 71 - 50 - 72

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6817

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 03 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6817. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

