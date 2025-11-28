Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2944 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Premiação

6 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos - 13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03

13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03 4 acertos - 1.536 apostas ganhadoras, R$ 1.082,17

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2944 são:

15 - 39 - 40 - 59 - 23 - 08

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2945

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2945. O valor da premiação está estimado em R$ 27 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

