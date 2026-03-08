Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

Dois apostadores de MS ganharam quase R$ 40 mil na Mega-Sena - Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2981 da Mega-Sena na noite deste sábado, 07 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio aculou e a estimativa do próximo sorteio é de R$ 60 milhões.

Premiação

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 41 apostas ganhadoras, R$ 61.085,40

41 apostas ganhadoras, R$ 61.085,40 4 acertos - 2.992 apostas ganhadoras, R$ 1.379,77

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2981 são:

15 - 22 - 27 - 32 - 50 - 58

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2982

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 10 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2982.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

