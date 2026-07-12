Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3030, sábado (11/07): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

12/07/2026 - 07h32
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3030 da Mega-Sena na noite deste sábado, 11 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 42.373,42);
  • 4 acertos - 2.983 apostas ganhadoras, (R$ 960,00).

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3030 são:

  •  45 - 58 - 25 - 06 - 11 - 48

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3031

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 14 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3031. 

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 371, sábado (11/07); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h38

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 371 da + Milionária na noite deste sábado, 11 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 191.867,53);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 36 apostas ganhadoras, (R$ 4.737,47);
  • 4 acertos + 2 trevos - 81 apostas ganhadoras, (R$ 2.255,93);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1493 apostas ganhadoras, (R$ 122,39);
  • 3 acertos + 2 trevos - 1890 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
  • 3 acertos + 1 trevo - 17974 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
  • 2 acertos + 2 trevos - 15148 apostas ganhadoras, (R$ 12,00);
  • 2 acertos + 1 trevo - 135140 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da + Milionária 371 são:

  • 35 - 49 - 13  - 42 - 05 - 40
  • Trevos sorteados: 3 - 2 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 372

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 372. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2414, sábado (11/07): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h36

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2414 da Timemania na noite deste sábado, 11 de julho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 34.355,98);
  • 5 acertos - 101 apostas ganhadoras, (R$ 1.457,82); 
  • 4 acertos - 1.744 apostas ganhadoras, (R$ 10,50);
  • 3 acertos - 17.207 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

BRUSQUE /SC - 3.923 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2414 são:

  • 71 - 19 - 36 - 18 - 67 - 63 - 64
  • Time do Coração: 23 - Brusque (SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2415

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2415. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7063, sábado (11/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7063, sábado (11/07)

2

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027
previsão

/ 2 dias

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3733, sábado (11/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3733, sábado (11/07)

4

Juízes e promotores obtêm ajuda do TCE para recuperarem supersalários
drible na copa

/ 1 dia

Juízes e promotores obtêm ajuda do TCE para recuperarem supersalários

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1243, sábado (11/07)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1243, sábado (11/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 2 dias

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 3 dias

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 03/07/2026

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos