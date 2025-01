Resultado da + Milionária de hoje, concurso 214, quarta-feira (08/01)

Balança comercial

Com entrada de Milei, vendas para Argentina despencaram; Estados Unidos e Holanda aumentaram parceria comercial com MS

Exportação de celulose de Mato Grosso do Sul foi maior no ano passado Divulgação

No ano de 2024, o Estado de Mato Grosso do Sul continuou dependente das vendas para a China no mercado externo, mas ampliou o leque de parceiros comerciais. O gigante asiático comprou quase metade dos produtos do Estado que foram exportados: US$ 4,53 bilhões dos US$ 9,96 bilhões que o Estado vendeu para outros países.

A participação chinesa, que em 2023, ano em que comprou US$ 4,21 bilhões de MS, foi de 39,7% das exportações, passou a ser de 45,4% das vendas externas do Estado em 2024.

Em termos de crescimento nas vendas, o aumento nas compras do segundo maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, os Estados Unidos, foi ainda mais expressivo. As compras norte-americanas de produtos de Mato Grosso do Sul cresceram 28,3%.

Passaram de US$ 522 milhões em 2023, ano em que representaram 4,9% das vendas externas de MS, para US$ 669,5 milhões no ano passado, quando a fatia norte-americana nas vendas externas de Mato Grosso do Sul passou a ser de 6,7% do mercado.

Aliás, em 2023, os Estados Unidos foram apenas o terceiro maior parceiro de Mato Grosso do Sul. Naquele ano, a Argentina havia sido o segundo maior comprador de produtos locais, responsável pela aquisição de US$ 1,1 bilhão em mercadorias (10,4% das compras).

No ano passado, o primeiro ano cheio sob o comando do liberal-libertário Javier Milei, as vendas para a Argentina despencaram. Em 2024, a Argentina foi apenas o sétimo maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, comprando US$ 207 milhões em produtos, o que representou uma participação de 2,1% nas vendas externas. A queda nas vendas para os “hermanos” foi de 81%.

Os Países Baixos, nome oficial do país que por aqui costumamos chamar de Holanda, eram o quarto maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul em 2023 e, no ano passado, mantiveram essa posição.

O país europeu comprou US$ 354 milhões de Mato Grosso do Sul em 2023, o que representou 3,3% do total das vendas. No ano passado, a participação holandesa nas vendas externas de MS saltou para 4,9% – um aumento de 38,9% – e o total de compras foi de US$ 492,7 milhões.



Balanço 2024



Em 2024, Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,96 bilhões em produtos, ligeiramente abaixo do recorde de 2023 (US$ 10,6 bilhões). O saldo da balança comercial foi de US$ 7,1 bilhões, também menor que o recorde de US$ 7,56 bilhões registrado no ano anterior.

Celulose e Soja

A soja manteve-se como principal produto exportado, mas com queda de 27,9% no faturamento: de US$ 3,9 bilhões (7,6 milhões de toneladas) em 2023 para US$ 2,85 bilhões (6,5 milhões de toneladas) em 2024.

A celulose teve um crescimento expressivo devido à entrada em operação da megafábrica da Suzano no segundo semestre. O faturamento saltou 79%, de US$ 1,48 bilhão em 2023 para US$ 2,65 bilhões em 2024, e o volume exportado aumentou de 3,9 milhões para 4,63 milhões de toneladas.

Participação nas Exportações

Em 2024, a celulose representou 26,6% das receitas de exportação do Estado, enquanto a soja teve 28,7% de participação, uma queda em relação aos 37% registrados em 2023.

Esses resultados refletem mudanças no perfil exportador do Estado, com destaque para o crescimento da celulose no mercado externo.

Os maiores parceiros comerciais de Mato Grosso do Sul:

China

2023: US$ 4.217.421.672 | 39,7% | 9.146.058 TON

2024: US$ 4.530.135.400 | 45,4% | 9.273.128 TON

Variação: +7,4%

Estados Unidos

2023: US$ 522.063.436 | 4,9% | 721.329 TON

2024: US$ 669.552.918 | 6,7% | 785.256 TON

Variação: +28,3%

Países Baixos (Holanda)

2023: US$ 354.893.648 | 3,3% | 668.599 TON

2024: US$ 492.774.270 | 4,9% | 900.803 TON

Variação: +38,9%

Indonésia

2023: US$ 207.182.160 | 2,0% | 328.309 TON

2024: US$ 282.261.651 | 2,8% | 666.829 TON

Variação: +36,2%

Itália

2023: US$ 140.269.296 | 1,3% | 640.934 TON

2024: US$ 280.387.978 | 2,8% | 471.915 TON

Variação: +99,9%

Chile

2023: US$ 194.726.912 | 1,8% | 75.340 TON

2024: US$ 210.545.142 | 2,1% | 54.887 TON

Variação: +8,1%

Argentina

2023: US$ 1.100.843.347 | 10,4% | 3.662.730 TON

2024: US$ 207.452.634 | 2,1% | 1.755.309 TON

Variação: -81,2%

Emirados Árabes Unidos

2023: US$ 100.692.943 | 0,9% | 122.340 TON

2024: US$ 202.459.979 | 2,0% | 245.532 TON

Variação: +101,1%

Turquia

2023: US$ 70.509.756 | 0,7% | 88.834 TON

2024: US$ 182.344.812 | 1,8% | 236.706 TON

Variação: +158,6%

Índia

2023: US$ 180.543.992 | 1,7% | 234.358 TON

2024: US$ 155.061.709 | 1,6% | 257.662 TON

Variação: -14,1%

Total Exportado

2023: US$ 10.610.748.258 | 100% | 26.777.220 TON

2024: US$ 9.969.104.489 | 100% | 20.730.197 TON

Variação: -6,0%

