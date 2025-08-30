Resultado da + Milionária de hoje, concurso 281, sábado (30/08)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 281 da + Milionária na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 281 são:

05 - 29 - 03 - 19 - 18 - 43

Trevos sorteados: 1 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 282

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 282. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado