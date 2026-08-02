Resultado da + Milionária de hoje, concurso 377, domingo (02/08); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 377 da + Milionária neste domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 79 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 18 apostas ganhadoras (R$ 28.221,11)

18 apostas ganhadoras (R$ 28.221,11) 4 acertos + 2 trevos - 42 apostas ganhadoras (R$ 2.791,10)

42 apostas ganhadoras (R$ 2.791,10) 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1.109 apostas ganhadoras ( R$ 151,00)

1.109 apostas ganhadoras ( R$ 151,00) 3 acertos + 2 trevos - 1.160 apostas ganhadoras (R$ 50,00)

1.160 apostas ganhadoras (R$ 50,00) 3 acertos + 1 trevo - 11.684 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)

11.684 apostas ganhadoras, (R$ 24,00) 2 acertos + 2 trevos - 9.630 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)

9.630 apostas ganhadoras, (R$ 12,00) 2 acertos + 1 trevo - 97.704 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 377 são:

01 - 14 - 15 - 21 - 30 - 47

Trevos sorteados: 4 -6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 378

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 378. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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