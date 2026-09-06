Resultado da + Milionária de hoje, concurso 387, domingo (06/09); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 387 da + Milionária na noite deste domingo, 6 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília).
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 397.972,77);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 17 apostas ganhadoras, (R$ 10.404,52);
- 4 acertos + 2 trevos - 100 apostas ganhadoras, (R$ 1.895,10);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1234 apostas ganhadoras, (R$ 153,57);
- 3 acertos + 2 trevos - 1993 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
- 3 acertos + 1 trevo - 14066 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
- 2 acertos + 2 trevos - 15680 apostas ganhadoras, (R$ 12,00);
- 2 acertos + 1 trevo - 112963 apostas ganhadoras, (R$ 6,00).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 387 são:
- 14 - 26 - 27 - 28 - 43 - 46
- Trevos sorteados: 2 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 388
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 9 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 388.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.