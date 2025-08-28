Resultado da + Milionária de ontem, concurso 280, quarta-feira (27/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 280 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 148 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96;
- 4 acertos + 2 trevos -119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03;
- 3 acertos + 2 trevos - 2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
- 3 acertos + 1 trevo - 19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
- 2 acertos + 2 trevos - 16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
- 2 acertos + 1 trevo - 148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 280 são:
- 37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 29 - 49
Trevos sorteados: 4 - 1
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 281
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 281. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.