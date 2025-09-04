Resultado da + Milionária de ontem, concurso 282, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 282 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 152 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 461.093,80);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, (R$ 10.246,53 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 194 apostas ganhadoras, (R$ 1.131,79 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2196 apostas ganhadoras, (R$ 99,98 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 3445 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 24366 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 23595 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 171324 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 282 são:
- 50 - 21 - 17 - 12 - 10 - 41
Trevos sorteados: 5 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 281
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 281. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.