Economia

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 282, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

04/09/2025 - 09h17
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 282 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 152 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 461.093,80); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, (R$ 10.246,53 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 194 apostas ganhadoras, (R$ 1.131,79 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2196 apostas ganhadoras, (R$ 99,98 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 3445 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 24366 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 23595 apostas ganhadoras, (R$ 12,00  cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 171324 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 282 são:

  • 50 - 21 - 17 - 12 - 10 - 41 
    Trevos sorteados:  5 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 281

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 281. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 741, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 09h07

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 741 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 550 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 650 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 22.043,59); 
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 1.431,40 cada); 
  • 4 acertos - 451 apostas ganhadoras, (R$ 69,82 cada); 
  • 3 acertos - 3.544 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 741 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 8
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 742

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 05 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 742. O valor da premiação está estimado em R$ 550 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6817, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 09h00

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6817 da Quina na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 1,4 milhão. 

Confira o resultado da Quina de ontem!

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 27 apostas ganhadoras, (R$ 10.531,08 cada); 
  • 3 acertos - 1.968 apostas ganhadoras, (R$ 137,60 cada); 
  • 2 acertos - 58.056 apostas ganhadoras, (R$ 4,66 cada). 

Os números da Quina 6817 são:

  • 63 - 52 - 13 - 60 - 02

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6818

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6818. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

