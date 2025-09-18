Resultado da + Milionária de ontem, concurso 286, quarta-feira (17/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 286 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 160 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 186.800,87 cada);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 39 apostas ganhadoras, (R$ 6.386,36 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 116 apostas ganhadoras, (R$ 2.300,50 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1701 apostas ganhadoras, (R$ 156,88 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 2463 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 20155 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 20631 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 167935 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária 286:
- 19 - 20 - 45 - 35 - 30 - 15
- Trevos sorteados: 3 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 287
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 287.
O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.