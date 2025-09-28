Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 289, sábado (27/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 - 08h30
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 289 da + Milionária na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 165 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
4 apostas ganhadoras, R$ 133.921,13

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 9.920,08

4 acertos + 2 trevos
150 apostas ganhadoras, R$ 1.700,58

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2044 apostas ganhadoras, R$ 124,79

3 acertos + 2 trevos
3133 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
23206 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
24140 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
173634 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Os números da + Milionária 289 são:

  •  29 - 16 - 12 - 23 - 38 - 37
  • Trevos sorteados: 3 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 290

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 2 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 290. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6838, sábado (27/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 07h45

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6838 da Quina na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 12.261,54

3 acertos
3.198 apostas ganhadoras, R$ 142,41

2 acertos
83.844 apostas ganhadoras, R$ 5,43

Os números da Quina 6838 são:

  • 33 - 77  - 70 - 31 -50 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6839

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no segunda-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6839. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2300, sábado (27/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 07h30

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2300 da Timemania na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 29 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 41.282,92

5 acertos
191 apostas ganhadoras, R$ 1.852,63

4 acertos
4.050 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
38.235 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Os números da Timemania 2300 são:

  • 70 - 78 - 49 - 63 - 71 - 12 - 03
  • Time do Coração: 70 - São José (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2301

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2301. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

