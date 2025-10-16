Resultado da + Milionária de ontem, concurso 294, quarta-feira (15/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 294 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 100.236,71 cada);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 12 apostas ganhadoras, (R$ 7.424,94 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 82 apostas ganhadoras, (R$ 1.164,18 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 939 apostas ganhadoras, (R$ 101,66 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1216 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 9356 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 9305 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 68380 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária!
Os números da + Milionária 294 são:
- 36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19
- Trevos sorteados: 4 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 295
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 295. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.