Resultado da + Milionária de ontem, concurso 295, sábado (18/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 295 da + Milionária na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, R$ 71.900,67
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, R$ 6.391,17
- 4 acertos + 2 trevos - 64 apostas ganhadoras, R$ 1.604,92
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 892 apostas ganhadoras, R$ 115,15
- 3 acertos + 2 trevos - 1029 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 9056 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 8014 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 69102 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária!
Os números da + Milionária 295 são:
24 - 28 - 26 - 02 - 12 - 29
Trevos sorteados: 03 - 01
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 296
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 296. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.