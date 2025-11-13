Resultado da + Milionária de ontem, concurso 302, quarta-feira (12/11); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 302 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 30.143,07 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 46 apostas ganhadoras, (R$ 1.728,22 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 497 apostas ganhadoras, (R$ 159,95 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 912 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 5713 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 7460 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 48106 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 302 são:
- 48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38
- Trevos sorteados: 5 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 303
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 8 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 303. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.