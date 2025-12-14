Resultado da + Milionária de ontem, concurso 311, sábado (13/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 311 da + Milionária na noite desta sábado, 13 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 13 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 176.574,47
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, R$ 8.719,73
- 4 acertos + 2 trevos - 36 apostas ganhadoras, R$ 2.335,64
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 618 apostas ganhadoras, R$ 136,05
- 3 acertos + 2 trevos - 939 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 7086 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 7410 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 55048 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 311 são:
- 42 - 29 - 50 - 38 - 19 - 32
- Trevos sorteados: 4 e 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 312
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 312. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.