Resultado da + Milionária de ontem, concurso 328, quarta-feira (11/02): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 328 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 180.617,15)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 19 apostas ganhadoras, (R$ 4.224,97)
- 4 acertos + 2 trevos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 1.791,83)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 763 apostas ganhadoras, (R$ 112,72)
- 3 acertos + 2 trevos - 1117 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 9491 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 8162 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 69495 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 328 são:
- 21 - 42 - 19 - 27 - 25 - 03
- Trevos sorteados: 3 - 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 329
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 329. O valor da premiação está estimado em R$ 23,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.