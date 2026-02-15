Resultado da + Milionária de ontem, concurso 329, sábado (14/02): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 329 da + Milionária na noite deste sábado, 14 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23,5 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, R$ 111.419,84
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, R$ 44.567,94
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 21 apostas ganhadoras, R$ 4.244,57
- 4 acertos + 2 trevos - 63 apostas ganhadoras, R$ 1.515,91
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 956 apostas ganhadoras, R$ 99,89
- 3 acertos + 2 trevos - 1248 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 10043 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 9445 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 74971 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 329 são:
- 23 - 12 - 13 - 49 - 22 - 15
- Trevos sorteados: 2 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 330
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 330. O valor da premiação está estimado em R$ 24 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.