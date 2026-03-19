Resultado da + Milionária de ontem, concurso 338, quarta-feira (18/03): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 338 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 18 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 31 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 190.681,92)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 12 apostas ganhadoras, (R$ 7.062,30)
- 4 acertos + 2 trevos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 1.891,68)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1026 apostas ganhadoras, (R$ 88,49)
- 3 acertos + 2 trevos - 917 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 9728 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 6965 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 67823 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 338 são:
- 06 - 25 - 10 - 16 - 05 - 03
- Trevos sorteados: 4 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 339
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 21 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 339. O valor da premiação está estimado em R$ 31,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.