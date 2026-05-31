Resultado da + Milionária de ontem, concurso 359, sábado (30/05): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 359 da + Milionária na noite deste sábado, 30 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 45 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 254.893,69
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 4.720,25
4 acertos + 2 trevos
97 apostas ganhadoras, R$ 1.251,31
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1326 apostas ganhadoras, R$ 91,53
3 acertos + 2 trevos
1755 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
12159 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
11425 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
80872 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 359 são:
- 10 - 12 - 22 - 08 - 01 - 30
- Trevos sorteados: 01 - 06
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 360
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 360. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.