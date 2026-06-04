Resultado da + Milionária de ontem, concurso 360, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 360 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$60 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 82.320,56 cada);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 4.390,43 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 1.225,00 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 989 apostas ganhadoras, (R$ 118,90 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1718 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 11167 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 12823 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 82042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 360 são:
- 07 - 15 - 23 - 20 - 34 - 04
- Trevos sorteados: 4 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 361
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 361. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.