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Resultado da + Milionária de ontem, concurso 360, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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04/06/2026 - 11h17
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 360 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$60 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 82.320,56 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 4.390,43 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 1.225,00 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 989 apostas ganhadoras, (R$ 118,90 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1718 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 11167 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 12823 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 82042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 360 são:

  • 07 - 15 - 23 - 20 - 34 - 04
  • Trevos sorteados: 4 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 361

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 361. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 855, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/06/2026 10h57

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 855 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 938,81 cada);
  • 4 acertos - 534 apostas ganhadoras, (R$ 61,53 cada); 
  • 3 acertos - 4.339 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 855 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 0

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 856

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 856. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 7042, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/06/2026 10h46

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7042 da Quina na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$17 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 101 apostas ganhadoras, (R$ 6.354,06 cada); 
  • 3 acertos - 7.334 apostas ganhadoras, (R$ 83,33 cada); 
  • 2 acertos - 157.696 apostas ganhadoras, (R$ 3,87 cada). 

Os números da Quina 7042 são:

  • 25 - 60 - 10 - 36 - 13

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7043

O próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7043. O valor da premiação está estimado em R$20 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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