Resultado da + Milionária de ontem, concurso 362, quarta-feira (10/06): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 362 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 10 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 62 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, (R$ 170.738,30)
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 68.295,32)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, (R$ 6.829,53)
- 4 acertos + 2 trevos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 2.184,28)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1132 apostas ganhadoras, (R$ 129,28)
- 3 acertos + 2 trevos - 1341 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 11471 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 11138 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 90786 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 362 são:
- 47 - 40 - 13 - 28 - 04 - 31
- Trevos sorteados: 6 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 363
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 12 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 363. O valor da premiação está estimado em R$ 63,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.