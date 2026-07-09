Resultado da + Milionária de ontem, concurso 370, quarta-feira (08/07): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3670 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 70 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 67.909,36)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 24 apostas ganhadoras, (R$ 6.287,91)
- 4 acertos + 2 trevos - 68 apostas ganhadoras, (R$ 2.377,77)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1151 apostas ganhadoras, (R$ 140,47)
- 3 acertos + 2 trevos - 1432 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12585 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 11464 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 100042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 370 são:
- 49 - 17 - 16 - 48 - 09 - 20
- Trevos sorteados: 4 - 1
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 371
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 371. O valor da premiação está estimado em R$ 72 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.