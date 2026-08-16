Resultado da + Milionária de ontem, concurso 381, domingo (16/08): veja o rateio

LOTERIAS

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2429 da Timemania na manhã deste domingo, 16 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$8,3 milhões.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores;

- Não houve ganhadores; 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 61.578,97 cada);

2 apostas ganhadoras, (R$ 61.578,97 cada); 5 acertos - 130 apostas ganhadoras, (R$ 1.353,38 cada);

130 apostas ganhadoras, (R$ 1.353,38 cada); 4 acertos - 2.420 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada);

3 acertos - 22.752 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada).

Time do Coração

ATLETICO /MG

14.164 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2429 são:

42 - 09 - 47 - 64 - 75 - 18 - 23

Time do Coração: Atlético/MG (13)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2430

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 16 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 2430. O valor da premiação está estimado em R$ 8,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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