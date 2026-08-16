Resultado da + Milionária de ontem, concurso 381, domingo (16/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 381 da + Milionária na noite deste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 82 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 58.427,22 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 80 apostas ganhadoras, (R$ 2.166,94 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1116 apostas ganhadoras, (R$ 155,33 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1930 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 14290 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 16423 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 111410 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada);
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 381 são:
- 45 - 38 - 46 - 33 - 32 - 23
- Trevos sorteados: 3 e 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 382
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 382. O valor da premiação está estimado em R$ 86 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.