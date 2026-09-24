Resultado da + Milionária de ontem, concurso 392, quarta-feira (23/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 392 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 23 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 97 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora (R$ 192.061,78)
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora (R$ 153.649,42)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 34 apostas ganhadoras (R$ 4.519,10)
- 4 acertos + 2 trevos - 140 apostas ganhadoras (R$ 1.175,88)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1814 apostas ganhadoras (R$ 90,75)
- 3 acertos + 2 trevos - 2344 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 18346 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 15953 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 127018 apostas ganhadoras (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 392 são:
- 12 - 45 - 33 - 38 - 03 - 05
- Trevos sorteados: 3 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 393
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 27 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 393. O valor da premiação está estimado em R$ 98 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.