Resultado da Quina de hoje, concurso 6526, quinta-feira (05/09)

Há vagas para nível médio e nível superior em contabilidade

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul Reprodução

O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRC MS) está com vagas abertas para um novo concurso público, oferecendo quatro vagas para níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.093,01. O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Cargos e Salários

O edital nº 001/2024 disponibiliza vagas para dois cargos:

Auxiliar Administrativo : 2 vagas para Campo Grande, com jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 2.368,88 . Exige-se ensino médio completo.

Contador: 2 vagas, sendo uma para Campo Grande e outra para o interior. O salário é de R$ 4.093,01 para uma jornada de 40 horas semanais. Os requisitos incluem diploma em Ciências Contábeis, registro ativo no CRC MS, CNH categoria B e disponibilidade para viagens.

Inscrições e Taxas

As inscrições podem ser realizadas no site do IBADE até o dia 10 de outubro. As taxas são de R$ 58,00 para o cargo de Auxiliar Administrativo e R$ 63,00 para Contador. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, conforme o edital.

Etapas do Concurso

O processo seletivo será composto por duas fases:

Prova Objetiva (eliminatória e classificatória), com 50 questões de múltipla escolha divididas entre: Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática Básica

Conhecimentos Específicos Prova Discursiva/Redação, aplicada no mesmo dia da prova objetiva, consistindo na redação de um texto dissertativo com até 40 linhas.

Ambas as provas estão previstas para ocorrer no dia 1º de dezembro de 2024, em Campo Grande.

Em caso dúvidas, é possível entrar em contato com a organizadora por e-mail: [email protected].

