Economia

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6819, sexta-feira (05/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

da redação

da redação

05/09/2025 - 19h02
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6819 da Quina na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6819 são:

  • 06 - 63 - 43 - 38 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6820

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6820. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

loteria

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 742, sexta-feira (05/09)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/09/2025 19h12

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 742 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 742 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 4
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 743

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 8 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 743. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Economia

Cesta básica cai em agosto, mas ainda compromete mais de 50% do salário mínimo

O preço do açúcar teve o maior aumento do país em Campo Grande; Veja variações

05/09/2025 15h00

Gerson Oliveira / Correio do Estado

O preço da cesta básica de Campo Grande no mês de agosto apresentou queda de -0,90% em relação a julho, custando R$ 768,79 e permanecendo a 6ª mais cara entre as capitais pesquisadas, o que representa mais de 50% do salário mínimo.

Os dados são da pesquisa de preços divulgada nesta sexta-feira (5) pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em comparação com agosto de 2024, houve uma elevação de 7,58% no custo da cesta básica. Na variação acumulada ao longo do ano, a retração foi de (-0,20%).

ÚLTIMO MÊS

Entre julho e agosto de 2025, os preços médios de 4 dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram diminuição: tomate (-18,95%), batata (-13,97%), arroz agulhinha (-1,28%) e café em pó (-0,47%).

Outros nove itens apresentaram elevação nos valores: leite integral (4,14%), açúcar cristal (2,30%), carne bovina de primeira (2,11%), banana (1,55%), manteiga (0,76%), farinha de trigo (0,73%), pão francês (0,62%), feijão carioca (0,46%) e óleo de soja (0,46%).

ÚLTIMO ANO

No acumulado dos últimos 12 meses, foram registradas elevações nos preços de seis dos 13 produtos: café em pó (82,99%), tomate (41,67%), óleo de soja (27,55%), carne bovina de primeira (26,15%), farinha de trigo (10,11%), pão francês (6,95%) e açúcar cristal (1,52%). Açúcar teve o maior aumento do país em Campo Grande, com (2,30%).

Houve redução nos preços médios da batata (-52,15%), arroz agulhinha (-26,16%), banana (-17,23%), feijão carioca (-9,54%), manteiga (-2,91%) e leite integral (-1,31%).

2025

No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, cinco produtos registraram alta: café em pó (41,70%), tomate (39,29%), farinha de trigo (6,36%), pão francês (0,30%) e leite (0,18%).

Os alimentos com queda nos valores médios foram: batata (-32,35%), arroz agulhinha (-28,77%), banana (-7,52%), feijão carioca (-7,44%), óleo de soja (-5,41%), manteiga (-4,48%), açúcar cristal (-3,15%), e carne bovina de primeira (-1,66%).

SALÁRIO MÍNIMO

Em agosto de 2025, o trabalhador de Campo Grande remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou trabalhar 111 horas e 25 minutos para adquirir a cesta básica. Em julho de 2025, o tempo de trabalho necessário havia sido de 112 horas e 26 minutos.

Em agosto de 2024, quando o salário mínimo foi de R$ 1.412,00, o tempo de trabalho necessário ficou em 111 horas e 20 minutos.

Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer, em agosto de 2025, 54,75% da renda para adquirir a cesta. Em julho, esse percentual correspondeu a 55,25% da renda líquida e, em agosto de 2024, a 54,71%.

