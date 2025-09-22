Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6833, segunda-feira (22/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

22/09/2025 - 19h05
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6833 da Quina na noite desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,8 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6833 são:

  • 09 - 73 - 22 - 03 - 07

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6834

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6834. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

R$ 300 milhões

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

Primeira parcela será paga agora e a segunda está prevista para o mês de dezembro; Montante de R$ 300 milhões deve movimentar economia do Estado

22/09/2025 16h00

Primeira parcela estará disponível para saque na quinta-feira

Primeira parcela estará disponível para saque na quinta-feira Foto: Divulgação

A primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul será depositada nesta quarta-feira (24), com os valores disponíveis para saque na quinta-feira (25). No total, serão pagos R$ 300 milhões nesta primeira parcela.

O Correio do Estado já havia antecipado que haveria o pagamento em duas parcelas, mas a data exata ainda não havia sido definida, com o governador Eduardo Riedel tendo informado que o pagamento seria entre 25 e 30 de setembro.

O pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam em 2025 aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

"A primeira parcela é agora, o servidor precisa, a gente vive um momento difícil de maneira geral. A segunda parcela vai ser em dezembro, como sempre é, para o servidor se planejar melhor. A gente julgou por bem antecipar essa primeira parcela agora em setembro, estamos aí a três meses do fim do ano, e dentro da programação normal", disse o governador no dia 11 de setembro.

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro.

Movimento na economia

A injeção de R$ 300 milhões na economia sul-mato-grossense deve ser importante para o comércio, segundo a Fecomércio.

Isto porque parte do dinheiro deve ser usada para o consumo, enquanto a outra parcela, que será paga no fim do ano, costuma ser destinada para o pagamento de contas e regularização de dívidas.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajuda a dar um fôlego ao setor varejista.

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma.

O presidente do IPF-MS e do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, reforça a importância do pagamento antecipado para o empresariado.

“Essas estimativas são animadoras para o empresário do comércio do Estado e é um incentivo para que o setor se prepare para atender às necessidades desse segmento, cada vez mais relevante na economia e com poder de compra”, diz.

Além de movimentar o setor, a medida traz reflexos diretos para datas comemorativas, como o Dia das Crianças, segundo economistas.

Pesquisa de intenção de compras aponta a data, celebrada no dia 12 de outubro, deve movimentar R$ 352,37 milhões na economia. Mesmo com a retração no gasto médio, aumentou o desejo de presentear, o que deve levar mais consumidores às lojas em outubro.

Megafábricas no mundo

Gigante da celulose com fábricas em MS adquire sociedade de tissue com alcance global

Negócio de R$ 1,743 bilhão envolve Suzano e Kimberly-Clark

22/09/2025 15h02

Megafábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS) fornecerá celulose de fibra curta para novo empreendimento

Megafábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS) fornecerá celulose de fibra curta para novo empreendimento Divulgação

A aquisição pela Suzano S.A. de 51% do capital social de uma sociedade constituída pela Kimbely-Clark, formando uma joint venture, foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O despacho está no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22). 

O negócio de R$ 1,743 bilhão  envolve a gigante brasileira da celulose e a multinacional do setor de tissue. Ao todo, a joint venture terá  22 fábricas de produção do segmento, como toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel, localizadas em 14 países.   foi avaliado em US$ 1,734 bilhão.

A operação terá uma capacidade anual total de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas. 
A Suzano, gigante brasileira, terá uma opção de compra da participação de 49% da Kimberly-Clark na sociedade, que poderá ser exercido três anos após a data de fechamento.

“A aquisição pela Suzano do negócio global de tissue da Kimberly-Clark está alinhada com sua estratégia de expandir sua presença no segmento de tissue, com base em sua experiência em produção de celulose e escala operacional. A operação combinará os ativos complementares da Suzano e da empresa-alvo e permitirá que a Suzano acesse marcas bem estabelecidas e redes internacionais de distribuição de papéis tissue. Com a integração das operações, a Suzano pretende aumentar a eficiência, otimizar as cadeias de suprimento e criar oportunidades de crescimento no segmento de tissue em nível global”, disse a empresa ao Cade.

Parte da matéria-prima das unidades da joint venture virá das duas megafábricas que a Suzano tem em Mato Grosso do Sul, a linha de Ribas do Rio Pardo - a maior do mundo para o processamento de celulose de fibra curta, com capacidade para processar 2,9 milhões de toneladas de celulose por ano, e as duas linhas de Três Lagoas, que juntas processam 3,5 milhões de toneladas/ano. 

