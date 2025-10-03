Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

03/10/2025 - 19h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6843 da Quina na noite desta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6843 são:

  • 14 - 71 - 80 - 45 - 04

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6844

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 4 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6844. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2831, sexta-feira (03/10)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2025 19h10

Compartilhar
Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2831 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 03 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2831 são:

  • 43 - 07 - 38 - 87 - 16 - 05 - 47 - 04 - 77 - 85 - 24 - 70 - 25 - 81 - 69 - 28 - 64 - 61 - 15 - 41

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2832

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2832. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

Concurso Nacional

Quase 8 mil candidatos disputam vaga no CNU em MS neste domingo

No Estado, os salários iniciais variam entre R$4 mil e R$8 mil para cargos de nível superior e intermediário

03/10/2025 17h15

Compartilhar
Primeira fase das provas do CNU acontece neste domingo (5)

Primeira fase das provas do CNU acontece neste domingo (5) Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão aplicadas neste domingo (5) em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, os candidatos inscritos farão a prova em quatro cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. 

No total, em Mato Grosso do Sul, 7.933 candidatos se inscreveram para disputar as vagas. Somente em Campo Grande, são 4.935 inscritos, que terão a prova aplicada na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

No Estado, são 54 vagas distribuídas para cargos distribuídos entre Campo Grande e Ladário, com salários iniciais que vão de R$4.804,89 a R$8.215,07. 

Em todo o País, são oferecidas 3.652 vagas, para cargos de níveis médio, técnico e superior, organizados em nove blocos temáticos. 

Os portões abrem às 11h30 e fecham, pontualmente, às 12h30, no horário de MS. As provas se iniciam às 13h e têm duração de 5 horas para os cargos de nível superior e de 3h30 para os cargos de nível intermediário.

Confira as vagas por órgão e cidade de MS: 

Comando da Marinha - Ladário

  • Médico (Pediatria): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
  • Médico (Anestesiologia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
  • Médico (Clínica Médica): 1 vaga - R$ 4.804,89  (20h semanais)
  • Médico (Ginecologia e Obstetrícia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Comando do Exército - Campo Grande

  • Enfermeiro: 30 vagas - R$ 5.982,49 (40h semanais)
  • Médico: 10 vagas - R$ 4.804,89  (20h semanais)

Agência Nacional de Mineração - Região Centro-Oeste

  • Técnico em Atividades de Mineração: 9 vagas - R$ 8.053,32 (40h semanais) / Lotação pode ser em Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) ou Mato Grosso (MT).

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

  • Engenheiro Agrônomo (Agronomia): 1 vaga por estado - R$ 8.215,07 (40h semanais) / Inclui vaga para Mato Grosso do Sul.

Dicas:

  • Não esqueça o documento de identidade original com foto e a caneta preta ou azul de material transparente;
  • É interessante levar o cartão de confirmação de inscrição;
  • Use roupas e sapatos confortáveis;
  • É autorizado levar alimentos e água, mas precisa estar em embalagens lacradas e garrafas transparentes.

Não é permitido:

  • Cópias de documentos, mesmo que autenticadas, no lugar do original;
  • Fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone;
  • Uso de relógios de qualquer tipo;
  • Uso de óculos escuros;
  • Uso de chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
  • Uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não;
  • Uso de calculadoras, livros, códigos, manuais, apostilas ou material impresso ou de anotação;
  • Qualquer tipo de comunicação com outros candidatos no horário da prova.

Etapas

O concurso é dividido em seis fases. 

Na primeira fase, é realizada a prova objetiva, com questões de múltipla escolha, composta por cinco alternativas, sendo apenas uma a correta. Ela será aplicada neste domingo, 05 de outubro, conforme o nível de escolaridade do candidato:

Nível superior: 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos, com tempo de duração da prova de 5 horas;

Nível intermediário: 68 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos. O tempo de duração da prova é de 3 horas e 30 minutos. 

O resultado da prova objetiva e a convocação para a segunda fase serão divulgados no dia 12 de novembro. 

A segunda fase do concurso é a prova objetiva, que será aplicada no dia 7 de dezembro para os aprovados na primeira fase. O objetivo desta fase é avaliar a capacidade argumentativa do candidato. Também será aplicada de acordo com os níveis de escolaridade:

Nível Superior: serão duas questões discursivas, com duração das 13 horas às 16 horas. 

Nível Intermediário: será aplicada uma redação dissertativo-argumentativa, com duração de duas horas de prova.

A terceira fase é de avaliação de títulos, exigida somente para os cargos e especialidades previstas no edital. Os títulos devem ser enviados entre 13 e 19 de novembro. 

A quarta fase é para os procedimentos de vagas reservadas, uma das novidades anunciadas pelo governo. As vagas destinadas para cotas estarão distribuídas em 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência. 

Assim, os candidatos autodeclarados para as cotas serão convocados para o procedimento de confirmação entre 30 de novembro e 8 de dezembro, juntamente com a verificação de documentos. 

A quinta fase é a de investigação social e funcional, exigida somente para os cargos de Analista Técnico de Justiça e Defesa. 

Finalmente, a sexta fase é de defesa de memorial e prova social, aplicada somente para alguns cargos e especialidades específicas. 

Cronograma

  • Prova objetiva: 05/10/25, das 13h às 18h
  • Convocação para prova discursiva: 12/11/25
  • Convocação confirmação de cotas e PcD: 12/11/25
  • Envio de títulos: 13 a 19/11/25
  • Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25
  • Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25
  • Divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/26

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)

2

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 1 dia

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

3

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 4 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

4

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

5

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS
Improbidade administrativa

/ 1 dia

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19 horas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você