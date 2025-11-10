Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/11/2025 - 20h08
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6875 da Quina na noite desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6875 são:

  • 64 - 22 - 09 - 23 - 34

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6876

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 11 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6876. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Economia

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

A IA, como um analista de dados incansável, processa a frequência dos números e, em seguida, aplica uma estratégia de "equilíbrio" para montar uma aposta

10/11/2025 09h45

Confira o resultado da Mega-Sena

Confira o resultado da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

Todos os anos, o ritual se repete: a aproximação do Réveillon traz consigo a promessa de uma vida transformada pela Mega da Virada. Desde sua primeira edição em 2008, o concurso especial da Caixa Econômica Federal se consolidou como o maior evento lotérico do país, com prêmios que escalaram de dezenas de milhões para a casa dos R$ 850 milhões em 2025, um valor recorde e 33% superior ao ano anterior.

Em meio à febre das apostas, surge a pergunta moderna: se a sorte é cega, a inteligência artificial (IA) pode enxergar melhor?

A cronologia da Sorte: onde a história encontra a estatística

Para entender a aposta da IA, é preciso primeiro revisitar a história da Mega da Virada. A loteria é, por definição, um jogo de probabilidades puras, onde a chance de acertar a sena em uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. No entanto, a mente humana busca padrões, e é aí que a cronologia dos sorteios entra em cena.

A análise dos 15 anos de sorteios revela um conjunto de números que, por mera coincidência estatística, se destacaram. A IA, em sua essência, é uma máquina de reconhecer e processar esses padrões.

 

O número 10 lidera o ranking, tendo sido sorteado em cinco edições, o que o torna o "queridinho" da estatística. Já o 05 e o 33 vêm logo atrás, com quatro aparições cada 4.

O oráculo moderno: a análise da inteligência artificial

O storytelling da Mega da Virada ganhou um novo personagem: a Inteligência Artificial. Ao ser consultada sobre quais números jogar, ferramentas como o ChatGPT e o Gemini não prometem milagres, mas oferecem uma análise fria e lógica, baseada no histórico de dados.

A IA, como um analista de dados incansável, processa a frequência dos números e, em seguida, aplica uma estratégia de "equilíbrio" para montar uma aposta. A lógica por trás da sugestão da IA é a seguinte:

  1. Priorizar a Frequência: Incluir os números que historicamente mais saíram (como o 10, 05 e 33).
  2. Evitar a Repetição Extrema: Embora o histórico seja importante, a IA sabe que a probabilidade de um número sair novamente é a mesma de qualquer outro. Por isso, ela complementa a aposta com dezenas de frequência média.
  3. Garantir a Diversidade: A IA evita sequências óbvias ou números muito próximos, buscando uma distribuição mais uniforme no volante.

Em uma simulação de aposta para a Mega da Virada, o palpite da Inteligência Artificial, que tenta equilibrar a sorte histórica com a probabilidade pura, resultou na seguinte combinação:

A Aposta da IA para a Mega da Virada: 10 - 05 - 33 - 03 - 20 - 44


A escolha é uma mistura estratégica: o 10, 05 e 33 são os pilares da frequência, enquanto o 03 e o 20 representam a frequência média. O 44 entra como um número menos óbvio, completando a aposta de forma diversificada.

A realidade fria: o alerta do algoritmo

Apesar da fascinação pela "aposta da IA", vai ai um alerta: a IA é categórica ao afirmar que não existe fórmula mágica.


"A Inteligência Artificial não pode prever o futuro. Ela apenas analisa o passado. A Mega da Virada é um evento aleatório. Cada sorteio é independente do anterior, e a probabilidade de qualquer combinação de seis números ser sorteada é exatamente a mesma: 1 em 50.063.860."


O verdadeiro valor da IA neste contexto não está em prever o futuro, mas em satisfazer a curiosidade humana. Ela transforma a frieza da estatística em um storytelling envolvente, oferecendo ao apostador uma combinação baseada em dados, e não apenas em datas de aniversário ou números de camisa.

No final, a aposta da IA é um lembrete de que, mesmo na era da tecnologia, a Mega da Virada continua sendo um jogo de sorte. Mas, para quem busca um palpite com um toque de análise de dados, a sugestão do algoritmo está dada.

REAJUSTES

Preço do gás natural pode disparar nos próximos meses

Consumidores de MS estão na iminência de aumentos sequenciais que chegam a 63%

10/11/2025 08h00

O gás natural veicular (GNV) é comercializado atualmente a R$ 4,59 por m³ em Mato Grosso do Sul, conforme a ANP

O gás natural veicular (GNV) é comercializado atualmente a R$ 4,59 por m³ em Mato Grosso do Sul, conforme a ANP Gerson Oliveira

Para os milhares de consumidores de gás natural em Mato Grosso do Sul, como o Mercadão Municipal de Campo Grande, indústrias e agroindústrias, há definições em andamento que podem gerar impacto direto.

Além da possibilidade de aumento de tarifas envolvendo o transporte do combustível, há ainda a cobrança de outorga, “incentivo” à taxa de remuneração e abertura de possibilidade para recomposições tarifárias.

As possibilidades de aumentos diretos e indiretos estão sendo tratadas em diferentes esferas, tanto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como pelo governo do Estado. Em ambos os casos, os reajustes podem ultrapassar o porcentual de 63% em função de modelos de cobrança.

A atualização mais recente envolve a ANP, que está avaliando o pedido de reajuste feito pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), controlada pela Petrobras. Houve abertura de consulta pública para contribuições da sociedade entre 25 de agosto e 8 de outubro e, após as manifestações, a ANP fez deliberação na quinta-feira (6).

Num primeiro momento, a autarquia federal aprovou um plano de ação para definir metodologias e parâmetros a serem aplicados nas tarifas de transporte de gás natural para o período entre 2026 e 2030.

Por conta das diferentes contribuições e análises técnicas feitas dos documentos, a ANP informou que vai organizar uma discussão mais ampliada para deliberar sobre qual reajuste pode ocorrer.

“A ANP entendeu, com base nas contribuições recebidas na consulta e nas análises técnicas internas, que seria necessário aprofundamento e maior discussão sobre itens específicos [que foram] objeto das propostas tarifárias, assim como elaborar uma proposta da própria agência para alguns dos pontos que compõem as tarifas”, informou, por meio de nota.

Foram definidas três fases de trabalho para que ocorra a deliberação sobre o aumento. Uma primeira etapa vai envolver a taxa de retorno e deve ser concluída em dezembro deste ano. Já a valoração da base regulatória de ativos (BRA) vai ser uma segunda etapa, com previsão de finalização em fevereiro de 2026.

A definição da Receita Máxima Permitida (RMP) e das propostas tarifárias para o ciclo de 2026 a 2030 vai ficar para a terceira fase, a ser finalizada em maio de 2026.

Como definição de conceitos, BRA representa o conjunto de ativos diretamente relacionados à atividade de transporte de gás natural. A agência informou que sua valoração compreende a definição da metodologia aplicável na apuração de seu valor a ser recuperado pela tarifa de transporte.

Sobre a RMP, trata-se da receita máxima que o transportador pode receber pelos serviços de transporte de gás natural, estabelecida pela ANP com base nos custos e despesas, na remuneração do investimento em bens e instalações e na depreciação e amortização das respectivas BRAs.

Por mais que a TBG tenha tentado obter a autorização para reajuste, que já passaria a valer a partir do ano que vem, a mudança de rumo dada pela ANP para estender as discussões sobre essa tarifa vai acarretar contratos extraordinários com as transportadoras. Essa deliberação atinge a RMP e as propostas tarifárias.

“Contratos extraordinários são produtos previstos nos contatos masters das transportadoras para serem utilizados em caso de atraso na conclusão de um determinado processo de oferta e contratação de capacidade anual, que impeça a contratação dos produtos anuais na forma prevista. Por meio dos contratos extraordinários, os transportadores podem oferecer a capacidade disponível seguindo o processo de oferta e contratação de capacidade de curto prazo. Os contratos extraordinários estão sujeitos à cláusula que determina o encerramento de sua vigência mediante a conclusão do POCC anual”, definiu a ANP.

Como houve essa mudança de prazo para análise, uma nova consulta pública vai ser aberta para receber contribuições de empresas, como a MSGás, e de outros players. Essa consulta pode ser uma trava para que o aumento acabe sendo mais justificado, porém, depende da participação ativa da sociedade e das instituições.

O gás natural veicular (GNV) é comercializado atualmente a R$ 4,59 por m³ em Mato Grosso do Sul, conforme a ANP

MUDANÇAS NA MSGÁS

Em paralelo às definições sobre a tarifa no transporte do gás natural pela TBG, que envolve a saída do combustível da Bolívia e a entrada no Brasil por Corumbá, Mato Grosso do Sul também avalia prorrogar o contrato da MSGás antes do prazo, para garantir uma mudança antecipada no modelo regulatório do serviço.

A proposta em análise é prorrogar por mais 30 anos, a partir de 2028, sem privatização associada.

Atualmente, a MSGás é controlada pelo Estado, com 51% das ações, e a Commit (Compass/Mitsui), que detém 49% das ações com voto.

Nesse processo de antecipação, as discussões públicas começaram no primeiro semestre deste ano e houve prazo até 14 de agosto para envio de contribuições na Consulta Pública nº 4/2025, promovida pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems).

Nessa primeira fase de análise, a agência ainda analisa as contribuições que foram feitas e não publicou os documentos no seu sistema de consulta pública.

Na justificativa, está prevista expansão da rede para 10 municípios e atendimento de usuários residenciais, comerciais, industriais e automotivos. O projeto prevê 40 mil novas unidades, com rede montada em Dourados.

O que a Abrace, associação que representa grandes consumidores de energia, ponderou em artigo sobre o cenário de MS é que existem preocupações com relação a medidas que podem onerar mais o consumidor. 

“Um desses pontos é a previsão de cobrança de outorga pelo poder concedente, com repasse à base de ativos da concessionária e diluição nas tarifas cobradas ao consumidor final. Essa prática transfere à sociedade um custo do concessionário”, explicou a analista da associação, Clara Diniz, em artigo publicado em agosto.

O Estado também incluiu uma taxa de remuneração, com acréscimos de 3% no primeiro ciclo tarifário e de 2% no segundo ciclo, sem a necessidade de apuração de registro de risco. Outra questão é que os investimentos obrigatórios só serão feitos após transcorridos 10 anos de concessão. Com isso, o consumidor paga pelos benefícios que só serão implantados no futuro.

Também houve a inclusão de revisões tarifárias extraordinárias para casos de desequilíbrio econômico, iniciando com frustração de 5% na receita bruta ou uma redução de 10% no volume distribuído por três meses consecutivos para justificar um reajuste extraordinário.

Esses pontos controversos estão sendo analisados na atual etapa do processo e ainda não houve definição de quando haverá novidades.

*SAIBA

O gás natural veicular (GNV) é comercializado, atualmente, a R$ 4,59 por m³ em Mato Grosso do Sul. Já a tarifa para os 23 mil clientes da MSGás varia conforme a faixa de consumo, sendo de R$ 7,76 a R$ 5,54 por m³ no consumo residencial; entre R$ 7,02 e R$ 4,92 para comércios; e de R$ 5,75 a R$ 3,10 para o consumidor industrial. Quanto maior o consumo, menor a tarifa cobrada.

