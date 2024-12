Resultado da Quina de ontem, concurso 6606, sexta-feira (13/12): veja o rateio

OTIMISMO

Pesquisa aponta que 82% dos empresários projetam incremento no faturamento

Comércio vai funcionar até as 22h até o dia 23 de dezembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul projeta incremento nas vendas neste mês. Segundo os empresários, o horário de funcionamento estendido, o pagamento do 13º salário e as festas de Natal e Ano-Novo trazem expectativa de aumento de até 20% nas vendas para o último mês do ano.

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae-MS, projeta que as celebrações de fim de ano devem movimentar cerca de

R$ 1,27 bilhão na economia.

Desse montante, R$ 837 milhões são atribuídos às festividades natalinas e R$ 434 milhões ao Ano-Novo, valores que representam um aumento significativo em relação ao ano anterior.

Economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira avalia o cenário de forma positiva.

“O consumidor sul-mato-grossense está mais propenso a celebrar, e isso se reflete diretamente na economia. É o momento oportuno para o comércio se preparar, atender bem e aproveitar o movimento gerado pelas festas de fim de ano. O gasto médio com presentes de Natal está em R$ 456 e com as comemorações, em R$ 340, valores significativos que impulsionam nossa economia”, destaca.

Ainda segundo a pesquisa, 83,49% dos consumidores têm a intenção de celebrar o Natal, enquanto 61,23% planejam adquirir presentes. O levantamento também mostrou dados sobre a destinação do 13º salário.

Neste ano, 55,73% dos entrevistados afirmaram que não receberão o benefício, enquanto 44,27% indicaram que terão acesso ao pagamento.

Entre os que receberão, a maioria pretende utilizar o recurso para quitar contas (27,48%), seguida por aqueles que planejam poupar (13,34%). Além disso, 11,63% pretendem investir em móveis e eletroeletrônicos e 10,83% usarão o dinheiro para regularizar dívidas em atraso.

De acordo com o analista técnico do Sebrae-MS, Paulo Maciel, este período é ideal para fidelizar clientes e fortalecer a economia local.

“Investir em boas experiências presenciais, descontos para pagamentos à vista e estratégias criativas nas redes sociais pode ser a chave para atrair mais consumidores”, diz.

“Com 87% dos consumidores preferindo compras presenciais, mas também atentos ao mercado on-line, os empresários devem se preparar para atender ambos os públicos”, defende o analista.

CAMPO GRANDE

Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) aponta que 82% dos empresários da Capital projetam crescimento nas vendas de Natal em relação ao ano anterior, enquanto 14% esperam estabilidade e apenas 4% acreditam em queda no faturamento.

“O período de fim de ano é, historicamente, uma das épocas mais importantes para o comércio, e os resultados de nossa pesquisa confirmam essa tendência. O Natal representa uma oportunidade significativa para aquecer as vendas e fortalecer o relacionamento com os consumidores. É animador ver que mais da metade dos empresários espera um crescimento em relação ao ano passado”, avalia Renato Paniago, presidente da ACICG.

Ainda de acordo com o levantamento, entre os otimistas 34% preveem crescimento entre 11% e 20%; 32%, um aumento de até 10%; e 16%, alta de 21% a 50%.

HORÁRIO

O horário de funcionamento estendido do comércio da Capital é outro fator de otimismo, apontado tanto pelos representantes das associações de classe quanto por empresários. Desde o dia 9, o comércio de Campo Grande passou a funcionar até as 22h de segunda a sábado, horário que permanecerá até o dia 23.

Nos domingos (dias 15 e 22), a abertura das lojas será das 9h às 18h. Nos dias 24 e 31, o comércio ficará aberto até as 16h.

A empresária Sueli de Melo Padovani, proprietária de uma loja de roupas no centro de Campo Grande, disse que os primeiros dias foram bons, mas a expectativa é de ampliar as vendas na próxima semana.

“A expectativa é boa, principalmente para a próxima semana. Acredito que, se houvesse desfile na [Rua] 14 de Julho, a situação seria ainda melhor”, conta Sueli ao Correio do Estado.

Proprietária de duas marcas de joias, relógios e acessórios, Leni Fernandes afirma que dezembro sempre é maravilhoso.

“A nossa expectativa é de que realmente aconteçam muitas vendas. As pessoas estão mais receptivas, e este ano eu tenho certeza que vai ser bem melhor que o ano passado. O início desse novo horário já foi bom, o mês passado também foi bom. Então, nossas expectativas são as melhores para o horário estendido e para as vendas de Natal”.

Paniago ainda ressalta que o horário estendido no período de fim de ano já é esperado pela população.

“Consideramos muito importante para que os consumidores tenham maior tranquilidade e flexibilidade para fazer suas compras de presentes e da ceia de Natal em nosso comércio. Sem ele, as vendas poderiam diminuir”.

A economista da Fecomércio-MS avalia que a antecipação do horário estendido de funcionamento aumenta as oportunidades para os consumidores realizarem suas compras com mais comodidade e conforto.

“Essas alterações atendem tanto às demandas do público quanto às necessidades do setor, que está confiante em um incremento no movimento e, consequentemente, no faturamento. Além disso, a pujança econômica do Estado, aliada à conveniência de horários mais flexíveis, sugere um cenário favorável para alavancar as vendas e reforçar a importância do comércio como motor da economia local neste fim de ano”, conclui Regiane Dedé de Oliveira.

