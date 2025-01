Resultado da Quina de ontem, concurso 6625, terça-feira (07/01): veja o rateio

À VISTA OU PARCELADO?

Especialistas indicam a forma mais vantajosa de quitar os impostos, em parcela única ou em mais vezes

Neste ano, o governo de Mato Grosso do Sul deve arrecadar ao menos R$ 1,2 bilhão com o IPVA Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Ao planejar as finanças no início do ano e contabilizar os impostos a serem pagos, sempre surge a dúvida:

é melhor pagar à vista ou parcelar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)?

O Correio do Estado ouviu especialistas para indicar a melhor estratégia aos moradores de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, os contribuintes podem obter até 20% de desconto no pagamento à vista do IPTU, com vencimento até o dia 10. Já o parcelamento do imposto pode ser feito em até 12 vezes sem juros.

No caso do IPVA, os proprietários de veículos no Estado recebem 15% de desconto na parcela única, a qual deve ser paga até o dia 31. Já a quitação do imposto por meio de parcelas mensais vai até cinco vezes, também sem juros.

O mestre em Economia Eugênio Pavão detalha que o mais indicado para aqueles que podem realizar a quitação dos impostos é o pagamento à vista.

“Mato Grosso do Sul tem um dos maiores índices de desconto do IPVA no Brasil. Com a antecipação, o contribuinte tem 15% de desconto. Em comparação, em São Paulo, por exemplo, o desconto é de 3%. Já o IPTU de Campo Grande oferece um desconto de 20%, tornando o pagamento à vista vantajoso. Para efeito de comparação, no Rio de Janeiro o desconto é de 7% e em São Paulo, de 3%”, cita.

Pavão ainda ressalta que é necessário analisar as finanças pessoais na hora de fazer o pagamento.

“Caso esteja com as finanças comprometidas, daí vale a pena a pena dividir. Mas o melhor, quando possível, é aproveitar essas oportunidades”, detalha.

O economista Eduardo Matos corrobora que é preciso avaliar a própria situação financeira para decidir se há a possibilidade de quitar o débito à vista ou não.

“Para cada orçamento familiar, para cada situação financeira pessoal, existem situações particulares”, pondera.

Doutor em Administração, Leandro Tortosa enfatiza que a escolha vai depender do desconto que o governo ou a prefeitura estão oferecendo.

“Se esse desconto for bom, pode ser mais interessante quitar tudo de uma vez. Se você tem a possibilidade de investir o valor total em algo que rende mais do que o desconto oferecido ou o custo dos juros no parcelamento, é melhor parcelar”, frisa.

Analisando o IPTU de Campo Grande, por exemplo, o desconto de 20% no pagamento à vista se torna a melhor opção, porque, segundo Tortosa, “dificilmente você conseguiria algo parecido com um investimento de curto prazo, descontando impostos e taxas”.

Em um exemplo prático: uma casa com um IPTU de R$ 1.112,40 cobrado na Capital pode ser pago em 12 parcelas de R$ 92,70. O mesmo imposto pago em parcela única fica R$ 890, ou seja, R$ 222,40 a menos.

Atualmente, um investimento em renda fixa corrigido pela Selic, por exemplo, renderia ou 14% em um ano (conforme a previsão do mercado financeiro para 2025) ou 12,25% (conforme o valor fixado no fim do ano passado).

“Se você está com o orçamento apertado, é mais estratégico parcelar. Assim, você mantém uma reserva para emergências ou outras prioridades. Ainda mais nesse caso do parcelamento ‘sem custo’, dá para dividir sem prejuízo e, quem sabe, usar o dinheiro de outra forma”, conclui Tortosa.

No caso do IPVA, o cálculo se aplica da mesma forma, considerando que ambos os impostos não têm a incidência de juros no parcelamento.

IPTU

O desconto de até 20% no pagamento à vista do IPTU 2025 é válido apenas para contribuintes sem débitos inscritos em dívida ativa com a Fazenda municipal.

Além disso, a administração campo-grandense oferece parcelamento em até 12 vezes, com a primeira parcela vencendo também no dia 10.

A quantidade de parcelas varia conforme o valor devido. Impostos até R$ 50 devem ser pagos em parcela única, enquanto o parcelamento em 12 vezes é permitido para valores acima de R$ 600.

Todas as parcelas vencem no dia 10 de cada mês. Contribuintes que optarem pelo parcelamento e mantiverem os pagamentos em dia terão um desconto de 50% na última parcela. Se o vencimento coincidir com feriados ou fins de semana, o pagamento será prorrogado para o próximo dia útil.

Os carnês foram emitidos em cores diferentes: azul para contribuintes sem débitos e amarelo para aqueles com pendências. Participantes do programa IPTU Azul receberão um desconto adicional de 10% aplicado automaticamente.

IPVA

No caso do IPVA, em relação aos veículos usados, o proprietário do veículo terá 15% de desconto na parcela única, que precisa ser paga até o dia 31.

Já quem preferir pelo pagamento de forma parcelada, poderá fazê-lo em cinco parcelas mensais, com o mesmo valor. Nesse caso, devem ser quitados os débitos até as datas de 31/1, 28/2, 31/3, 30/4

e 30/5, que será a última parcela do contribuinte.

Os valores de cada parcela não podem ser inferiores a R$ 30 no caso dos veículos de duas rodas (motocicletas) ou de R$ 55 em relação aos demais veículos. Se houver atraso em qualquer uma das parcelas, será cobrado um acréscimo de juros de mora e multa.

O desconto e o parcelamento não se aplicam aos casos de primeira tributação do veículo, quando se considera tratar de um automóvel novo.

