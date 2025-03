Resultado da Quina de ontem, concurso 6679, quinta-feira (13/03): veja o rateio

Mato Grosso do Sul

Maior planta de celulose em linha única do mundo, fábrica da Suzano "surfa" em aumento da demanda pela commodity

Passados nove meses do início de suas operações, a megafábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, cidade distante 93 quilômetros de Campo Grande, já é a maior exportadora de Mato Grosso do Sul e está conectada à realidade global atual: suprir a crescente demanda por celulose no planeta, sobretudo no segmento de higiene, beleza e limpeza, à medida que países emergentes melhoram o seu índice de desenvolvimento humano.

A expectativa dos que atuam na planta processadora de celulose, a maior em linha única do mundo, é de que o retorno do investimento de R$ 22,5 bilhões realizado ao longo do período de construção, entre 2021 e 2024, possa chegar mais rápido do que se imagina.

A megafábrica de celulose poderá se pagar em até sete anos ou menos. É o que espera, e gostaria, o diretor de Engenharia do Projeto Cerrado, que atua na fábrica de Ribas do Rio Pardo, Maurício Miranda.

“Aqui, tudo é capital próprio”, destaca Maurício Miranda, ao lembrar que, para levantar o Projeto Cerrado, que mais tarde se tornou a maior linha de produção da empresa e do mundo, a Suzano não precisou recorrer a bancos ou a financiamento para levantar a planta.

Os R$ 22,5 bilhões investidos na planta – resultado da conversão em uma linha do tempo de cinco anos (que considera a variação das cotações) de um investimento de US$ 5 bilhões – poderão voltar antes porque a megafábrica é uma máquina de fazer dinheiro.

Somente nos dois primeiros meses deste ano, a planta processadora de Ribas do Rio Pardo exportou nada menos que 424 mil toneladas de celulose. Por ano, ela tem uma capacidade de produção de 2,55 milhões de toneladas, mas é possível que este número seja superado quando o projeto atingir sua maturidade.

A receita gerada com as exportações da fábrica de Ribas do Rio Pardo somente nos primeiros dois meses deste ano foi nada menos que US$ 224 milhões (R$ 1,3 bilhão). O valor equivale a 13 vezes o orçamento da cidade que abriga a fábrica, que é de aproximadamente R$ 100 milhões para este ano.

A maior parte desta produção em grande escala, responsável por 20% do total produzido pela Suzano e por 33% do total produzido no Brasil, vai para a China e a Europa, tendo a Holanda, no Porto de Roterdã, como seu principal ponto de entrada.

E a razão para isso é a demanda por papel e seus derivados que não para de crescer no planeta. O papel que a gente usa para ler jornais e livros ou para escrever, apesar da digitalização, ainda tem uma demanda crescente de 1,5% ao ano no mundo, explica Maurício Miranda.

A demanda maior está no segmento de tissues (lenços, em inglês), que cresce 8% ao ano no mundo e deverá aumentar. “Para você ter uma ideia, o consumo de papel per capita da China é de 6 quilos por habitante. No Brasil, é de 7 kg por habitante e, nos Estados Unidos e em países da União Europeia, é de aproximadamente 30 kg por habitante”, explica.

Segundo Miranda, o que faz com que a demanda por itens de higiene – todos feitos a partir da celulose – cresça é o aumento do desenvolvimento de um país. O desenvolvimento econômico e humano demanda mais lenços, guardanapos, toalhas de papel e papel higiênico. País mais populoso do mundo, a Índia, por exemplo, ainda conta com um espaço muito grande para crescimento da demanda por produtos da linha tissue. Lá, o consumo per capita é de 1 kg por habitante.

É por isso que a Suzano já se programou: tem ao lado da megafábrica de Ribas um espaço similar para construir outra linha igualmente colossal com a mesma capacidade.

A atual já gera 3 mil empregos diretos e ocupa uma área de aproximadamente 3,2 milhões de metros quadrados.

