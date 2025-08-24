Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

24/08/2025 - 07h15
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6808 da Quina na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
69 apostas ganhadoras, R$ 8.007,56

3 acertos
6.060 apostas ganhadoras, R$ 86,83

2 acertos
139.709 apostas ganhadoras, R$ 3,76

Em Campo Grande (MS), duas apostas simples acertaram cinco números e levaram R$8.007,56 cada.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6808 são:

  • 65, 37, 21, 19, 07

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6809

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no segunda-feira, 25 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6809. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/08/2025 08h00

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2905 da Mega-Sena na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 28  milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85

4 acertos
3.318 apostas ganhadoras, R$ 981,75

Cerca de 70 apostas simples de MS levaram R$981,75 cada na Mega Sena de ontem.

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2905 são:

52, 17, 04, 26, 43, 18

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2906

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2906. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 279, sábado (23/08): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/08/2025 07h45

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 279 da + Milionária na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 147 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38

4 acertos + 2 trevos
171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48

3 acertos + 2 trevos
3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 279 são:

  • 27, 04, 01, 03, 07, 32
  • Trevos sorteados:  03, 01

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 280

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 280. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

