Economia

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6815, segunda-feira (1º/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

02/09/2025 - 08h25
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6815 da Quina na noite desta segunda-feira, 1° de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 10,5 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 9.170,80 cada);
  • 3 acertos - 4.440 apostas ganhadoras, (R$ 114,09 cada);
  • 2 acertos - 113.573 apostas ganhadoras, (R$ 4,46 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6815 são:

  • 66 - 26 - 04 - 74 - 14

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6816

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 02 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6816. O valor da premiação está estimado em R$ 10,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

PROPOSTA

Prefeitura vai gastar mais da metade do orçamento com pessoal em 2026

Despesa com folha atinge 56% , mas está dentro do limite; Saúde e Educação continuam liderando prioridades

02/09/2025 09h00

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, entregou ontem o orçamento 2026 ao presidente da Câmara Municipal

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande vai comprometer mais da metade do orçamento de 2026 com despesas de pessoal e encargos sociais. A proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), apresentada ontem na Câmara Municipal, estima uma receita e despesa totais de R$ 6,97 bilhões, dos quais R$ 3,9 bilhões, o equivalente a 56% da Receita Corrente Líquida (RCL), serão destinados para pagamento da folha do funcionalismo, aposentadorias e encargos.

O porcentual é maior que o observado na LOA 2025, quando o gasto com pessoal representou cerca de 52% da RCL, segundo levantamento feito pelo Correio do Estado. O orçamento deste ano havia sido fixado em R$ 6,871 bilhões, o que mostra um aumento nominal de R$ 103 milhões no volume total de recursos previstos para 2026 – uma alta de 1,5%.

Apesar do crescimento, o índice permanece dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece teto de 54% para o Poder Executivo e até 60% para o conjunto dos Poderes. “Quanto às despesas com pessoal, excluindo o Poder Legislativo, atualmente está em 52,99% da RCL, abaixo do limite estabelecido pela LRF”, reconhece o texto da mensagem encaminhada à Câmara, referindo-se aos números do primeiro quadrimestre deste ano.

A maior parte dos recursos para 2026 continua concentrada em despesas correntes (93,35%), enquanto apenas 6,55% estão reservados para investimentos e amortização da dívida. 
Neste ano, o porcentual de investimentos foi de aproximadamente 9%, o que indica retração da capacidade de obras e novos projetos no próximo ano.

PRIORITÁRIAS

As áreas prioritárias mantêm praticamente o mesmo peso. A saúde terá R$ 2,09 bilhões em 2026 (30% do total), abaixo do total deste ano, que foi de R$ 2,103 bilhões. Já a educação contará com R$ 1,77 bilhão (25,47%), também acima do R$ 1,58 bilhão registrado no ano passado. Somadas, as duas áreas concentram mais da metade de todo o orçamento, garantindo o cumprimento das exigências constitucionais mínimas.

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), que administra as aposentadorias dos servidores, também aumenta sua fatia no orçamento, passando de R$ 673 milhões neste ano para R$ 729 milhões em 2026 reflexo da pressão previdenciária sobre as contas municipais.
A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou que o orçamento faz parte de um planejamento de médio prazo, integrado ao novo Plano Plurianual (PPA).

“Estamos apresentando aqui as diretrizes do orçamento e do plano plurianual que vai nos direcionar para os próximos quatro anos, para os avanços que a cidade vai vivenciar e também a Reforma Tributária que nós vamos vivenciar a partir do ano que vem”, disse.

Segundo a prefeita, a gestão enfrenta um momento de equilíbrio fiscal, mas trabalha com prudência diante da incerteza causada pela Reforma Tributária nacional. “É um plano de equilíbrio fiscal, vivenciando esse momento, onde estamos diminuindo os gastos da máquina pública para que a gente possa reinvestir mais na cidade, mas temos uma grande preocupação também, que é a Reforma Tributária do próximo ano, onde estamos com bastante cautela, trabalhando com os pés no chão, pensando nos impactos que Campo Grande pode vivenciar a partir do ano que vem”, afirmou.

Adriane ressaltou que a estratégia é contingenciar gastos no momento, para liberar recursos a investimentos estratégicos. “Quando a gente investe na cidade, você cria novas oportunidades para os empresários e para todos os segmentos que possam expandir. E esse é o nosso grande desafio. É o contingenciamento desse primeiro momento para reinvestir na cidade, fazer com que a economia de Campo Grande cresça, como nós estamos fazendo dentro da gestão do Município”.

A secretária Municipal da Fazenda, Márcia Hokama, explicou que o aumento de pessoal será monitorado e que o objetivo é reduzir o índice gradualmente. “O limite de despesa de pessoal, por enquanto, está de 52%. Estamos buscando diminuir. E como você diminui esse índice? Com o aumento da receita e diminuição da despesa. Então, a balança que esses dois atravessam. Para eu diminuir índice de pessoal, eu só tenho essa forma. Aumento da receita e diminuição da despesa, que é o que nós estamos buscando agora”, disse.
Hokama também afirmou que a opção foi por um orçamento mais prudencial.

“Optamos em fazer um orçamento mais prudente em razão do plano de equilíbrio fiscal. A reforma tributária já está posta com vigência a partir do ano que vem, a partir de então vamos ter o IBS. Tem uma série de questões que  optamos, justamente para trazer um orçamento mais prudencial, mais enxuto, para que a gente possa ter mais segurança no trabalho. Se a receita for maior, a gente faz a suplementação por excesso de arrecadação”, afirmou.

PLANO

O Plano Plurianual (PPA) 2026 – 2029, também protocolado na Câmara, projeta as ações e investimentos dos próximos quatro anos, estruturado em oito eixos estratégicos. “Estamos nos eixos estruturantes, que são oito, são investimentos na área da saúde, da educação, da primeira infância, de construções, priorizando o término de obras inacabadas, em detrimento ainda de novas”, pontuou Hokama.

Os projetos da LOA e do PPA seguem para análise dos vereadores, que poderão propor ajustes antes da sanção. O desafio da administração é equilibrar um orçamento cada vez mais pressionado por despesas obrigatórias e, ao mesmo tempo, garantir investimentos capazes de manter a cidade em rota de crescimento, em um cenário em que, diferente deste ano, a Reforma Tributária começa a redesenhar as finanças Municipais já a partir do próximo ano.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2817, segunda-feira (1º/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/09/2025 08h55

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2817 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 1º de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - Não houve acertador;
  • 18 acertos - 55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48;
  • 17 acertos - 524 apostas ganhadoras, R$ 302,34;
  • 16 acertos - 3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35;
  • 15 acertos - 14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21;

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2817 são:

  • 16 - 85 - 54 - 04 - 87 - 97 - 84 - 72 - 73 - 20 - 93 - 01 - 49 - 00 - 94 - 98 - 65 - 26 - 35 - 09

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2818

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 03 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2818. O valor da premiação está estimado em R$ 4 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

