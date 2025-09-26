Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Quina de ontem, concurso 6836, quinta-feira (25/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

26/09/2025 - 08h35
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6836 da Quina na noite desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,8 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 7.170,08)
  • 3 acertos -3.934 apostas ganhadoras, (R$ 93,73)
  • 2 acertos - 93.308 apostas ganhadoras, (R$ 3,95)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6836 são:

  • 76 - 16 - 33 - 29 - 05

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6845

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6845. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1120, quinta-feira (25/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2025 08h40

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1120 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 68 apostas ganhadoras, (R$ 2.377,52)
  • 5 acertos - 2.233 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 28.273 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Junho - 72.697 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1120 são:

  • 11 - 28 - 06 - 08 - 03 - 23 - 24 
  • Mês da sorte: 06 - junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1121

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1121. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2919, quinta-feira (25/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2025 08h25

Apostadores ficaram a uma dezena de fazer a sena

Apostadores ficaram a uma dezena de fazer a sena Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2919 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 54 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 66 apostas ganhadoras, (R$ 34.524,56)
  • 4 acertos - 4.131 apostas ganhadoras, (R$ 909,21)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2919 são:

  • 42 - 37 - 28 - 03 - 26 -53 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2920

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 80 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

