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Resultado da Quina de ontem, concurso 7024, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

14/05/2026 - 08h18
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7024 da Quina na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 21.454,87)
  • 3 acertos - 1.640 apostas ganhadoras, (R$ 149,51)
  • 2 acertos - 43.240 apostas ganhadoras, (R$ 5,67)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7024 são:

  • 02 - 48 - 38 - 74 - 43

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7025

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 7025. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 354, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h23

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 354 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 41 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 234.443,25)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, (R$ 8.015,15)
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, (R$ 2.189,01)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 697 apostas ganhadoras, (R$ 160,17)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1174 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8534 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 9790 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 69512 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 354 são:

  • 35 - 04 - 14 - 40 - 32 - 11
  • Trevos sorteados: 3 - 5 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 355

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 355. O valor da premiação está estimado em R$ 42 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2923, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2923 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 126.032,24)
  • 18 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 2.206,44)
  • 17 acertos - 870 apostas ganhadoras, (R$ 181,08)
  • 16 acertos - 4586 apostas ganhadoras, (R$ 34,35)
  • 15 acertos - 18798 apostas ganhadoras, (R$ 8,38)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2923 são:

  • 68 - 14 - 77 - 47 - 02 - 05 - 11 - 93 - 82 - 48 - 63 - 10 - 31 - 79 - 18 - 88 - 95 - 61 - 06 - 33

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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