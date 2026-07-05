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Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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05/07/2026 - 07h21
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7057 da Quina na noite deste sábado, 4 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 10.897,72 cada);
  • 3 acertos - 3.233 apostas ganhadoras, (R$ 128,41 cada); 
  • 2 acertos - 78.074 apostas ganhadoras, (R$ 5,31 cada)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7057 são:

  • 34 - 75 - 38 - 47 - 63

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7058

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 06 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7058. O valor da premiação está estimado em R$6,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/07/2026 07h29

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Mega Sena

Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3027 da Mega-Sena na noite deste sábado, 4 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$33 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 44 apostas ganhadoras, (R$ 45.413,55 cada); 
  • 4 acertos - 3.304 apostas ganhadoras, (R$ 996,89 cada)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3027 são:

  • 34 - 24 - 16 - 47 - 15 - 06.

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3028

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 07 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3028. O valor da premiação está estimado em R$38 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3727, sábado (04/07): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

05/07/2026 07h14

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3727 da Lotofácil na noite deste sábado, 04  de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$10 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 4.523.720,84);
  • 14 acertos - 329 apostas ganhadoras, (R$ 1.737,01 cada)
  • 13 acertos - 12822 apostas ganhadoras, (R$ 35,00 cada);
  • 12 acertos - 156946 apostas ganhadoras, (R$ 14,00 cada); 
  • 11 acertos - 856594 apostas ganhadoras, (R$ 7,00 cada)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3727 são:

  • 22 - 03 - 23 - 04 - 09 - 16 - 18 - 14 - 01 - 02 - 05 - 13 - 10 - 11 - 19.

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3728

O próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 06 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3728. O valor da premiação está estimado em R$2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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