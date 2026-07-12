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Resultado da Quina de ontem, concurso 7063, sábado (11/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

12/07/2026 - 07h34
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7063 da Quina na noite deste sábado, 11 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 10.174,71),
  • 3 acertos - 2.006 apostas ganhadoras, (R$ 144,91);
  • 2 acertos - 55.154 apostas ganhadoras, (R$ 5,27)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7063 são:

  •  55 - 79 - 61 - 09 - 36

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7064

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7064. 

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 371, sábado (11/07); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h38

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 371 da + Milionária na noite deste sábado, 11 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 191.867,53);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 36 apostas ganhadoras, (R$ 4.737,47);
  • 4 acertos + 2 trevos - 81 apostas ganhadoras, (R$ 2.255,93);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1493 apostas ganhadoras, (R$ 122,39);
  • 3 acertos + 2 trevos - 1890 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
  • 3 acertos + 1 trevo - 17974 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
  • 2 acertos + 2 trevos - 15148 apostas ganhadoras, (R$ 12,00);
  • 2 acertos + 1 trevo - 135140 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da + Milionária 371 são:

  • 35 - 49 - 13  - 42 - 05 - 40
  • Trevos sorteados: 3 - 2 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 372

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 372. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2414, sábado (11/07): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h36

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2414 da Timemania na noite deste sábado, 11 de julho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 34.355,98);
  • 5 acertos - 101 apostas ganhadoras, (R$ 1.457,82); 
  • 4 acertos - 1.744 apostas ganhadoras, (R$ 10,50);
  • 3 acertos - 17.207 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

BRUSQUE /SC - 3.923 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2414 são:

  • 71 - 19 - 36 - 18 - 67 - 63 - 64
  • Time do Coração: 23 - Brusque (SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2415

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2415. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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