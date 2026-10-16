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Resultado da Quina de ontem, concurso 7143, quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

16/10/2026 - 09h07
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7143 da Quina na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 8.864,45)
  • 3 acertos - 5.812 apostas ganhadoras, (R$ 122,01)
  • 2 acertos - 154.492 apostas ganhadoras, (R$ 4,59)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7143 são:

  •   27 - 10 - 80 - 66 - 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7144

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7144. O valor da premiação está estimado em R$ 40 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3805, quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

16/10/2026 09h05

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 2.059.240,91)
  • 14 acertos - 301 apostas ganhadoras, (R$ 2.227,47)
  • 13 acertos - 12387 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 164303 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 869707 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3805 são:

  • 23 - 15 - 25 - 13 - 24 - 03 - 19 - 10 - 06 - 22 - 14 - 07 - 08 - 05 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Reação

Fim da 6x1 opõe alívio trabalhista a temor de alta nos custos dos empresários de MS

Enquanto trabalhadores veem conquista na qualidade de vida, setor produtivo alerta para aumento de até 10% nos custos

16/10/2026 08h10

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A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado, na quarta-feira, dividiu opiniões entre representantes dos trabalhadores e do setor empresarial em Mato Grosso do Sul. Enquanto sindicatos comemoram a perspectiva de mais tempo para descanso e convivência familiar, entidades empresariais demonstram preocupação com o aumento dos custos operacionais, a necessidade de novas contratações e os possíveis reflexos nos preços de produtos e serviços.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande e Região (Sintracom-CGMS), José Abelha, a aprovação representa um avanço nas condições de trabalho e na qualidade de vida dos brasileiros.

“Representa mais qualidade de vida, tempo com a família, diminui o desgaste mental, tempo para estudar e também diminui o isolamento social. Avaliamos como uma grande conquista da classe trabalhadora. A força e a união do povo brasileiro fizeram a diferença para a aprovação deste feito, a voz do trabalhador falou mais alto”, comemora.

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (Seccg) foi consultado pela reportagem, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.

Enquanto do lado empresarial, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg) avalia que a mudança exige planejamento e diálogo com o setor produtivo. O presidente da entidade, Omar Aukar, destaca que a redução da jornada, sem diminuição salarial, pode exigir a ampliação das equipes para manter o funcionamento dos negócios.

“Uma mudança estrutural na jornada de trabalho, com impactos diretos sobre a organização das empresas e o funcionamento da economia, exige responsabilidade, diálogo e uma avaliação aprofundada de suas consequências. Não se trata apenas de reorganizar escalas, mas de compreender como essa mudança poderá afetar a produtividade, a competitividade dos negócios, os investimentos e a capacidade de geração de empregos”, avalia.

Pesquisa realizada pela Acicg com empresas de Campo Grande aponta dificuldades para a adaptação. Entre os entrevistados, 84,7% afirmam enfrentar problemas para contratar mão de obra, enquanto 44,8% estimam que precisarão ampliar as equipes para manter a operação em uma escala 5x2.

IMPACTO

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS) corrobora com a preocupação. A presidente da entidade, Inês Santiago, estima que o impacto da redução da jornada sobre os preços finais possa ficar entre 8% e 10%.

“Para custear a mesma operação das empresas com menos horas de trabalho dos colaboradores, alguém vai ter que pagar a conta”, diz Inês. Segundo ela, os custos adicionais poderão ser repassados aos consumidores, com reflexos nos preços de alimentos, medicamentos e outros produtos e serviços.

A dirigente também critica a falta de uma discussão mais ampla com os empregadores antes da votação. Para a federação, a transição prevista na proposta concede prazo para adaptação, mas não elimina os custos envolvidos na reorganização das atividades.

O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, explica que a entidade respeitará a legislação aprovada pelo Congresso Nacional e oferecerá suporte às empresas durante a adequação. A preocupação, segundo ele, está nos efeitos sobre a competitividade e o custo de vida.

“Precisamos discutir abertamente os impactos dessa lei. Vamos cumprir o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas nossa preocupação é com o aumento do Custo Brasil, que prejudica a competitividade das empresas e acaba chegando ao consumidor. A dona de casa já percebe que, com o mesmo dinheiro, consegue comprar cada vez menos. Precisamos considerar esse efeito sobre toda a sociedade”.

O texto aprovado pelo Senado prevê uma implementação gradual das mudanças.

* Saiba 

A PEC nº 221/2019 prevê a redução da jornada máxima semanal de 44 horas para 40 horas, sem corte salarial, além de dois dias de descanso remunerado por semana. 

O texto aprovado pelo Senado prevê uma implementação gradual: 60 dias após a promulgação da emenda constitucional, a jornada máxima cairá para 42 horas semanais e, 12 meses depois, chegará a 40 horas semanais. Até a promulgação e o início dos prazos de transição, continuam valendo as 
regras atuais.

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