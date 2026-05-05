Resultado da Super Sete de ontem, concurso 842 , segunda-feira (04/05): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 842 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.
Premiação
- 7 acertos - Não houve ganhadores
- 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 10.987,76)
- 5 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 1.846,68)
- 4 acertos - 428 apostas ganhadoras, (R$ 73,34)
- 3 acertos - 3.838 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da Super Sete de ontem!
Os números da Super Sete 842 são:
Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.
- Coluna 1: 3
- Coluna 2: 8
- Coluna 3: 5
- Coluna 4: 0
- Coluna 5: 2
- Coluna 6: 1
- Coluna 7: 2
O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Super Sete 843
Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 843. O valor da premiação está estimado em R$ 200 mil.
Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
Como jogar na Super Sete
Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).
O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.
Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.
Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
O valor da aposta é R$ 3,00.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.