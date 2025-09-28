Resultado da Timemania de ontem, concurso 2300, sábado (27/09): veja o rateio

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2300 da Timemania na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 29 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 41.282,92

5 acertos

191 apostas ganhadoras, R$ 1.852,63

4 acertos

4.050 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

38.235 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Os números da Timemania 2300 são:

70 - 78 - 49 - 63 - 71 - 12 - 03

Time do Coração: 70 - São José (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2301

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2301. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.