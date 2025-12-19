Resultado da Timemania de ontem, concurso 2333, quinta-feira (18/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2333 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 68 milhões.
Premiação
- 7 acertos - Não houve ganhadores
- 6 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 63.699,51)
- 5 acertos - 421 apostas ganhadoras, (R$ 1.729,20)
- 4 acertos - 7.326 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
- 3 acertos - 74.344 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)
Time do Coração: BRAGANTINO /SP - 24.870 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)
Confira o resultado da Timemania de ontem!
Os números da Timemania 2333 são:
- 51 - 49 - 58 - 80 - 61 - 40 - 52
- Time do Coração: Bragantino (SP)
O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Timemania 2335
Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2335. O valor da premiação está estimado em R$ 70 milhões.
Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;
Como jogar a Timemania
A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.
Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.