Resultado da Timemania de ontem, concurso 2406, sábado (20/06); veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2406 da Timemania na noite deste sábado, 20 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhões.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 78.577,45)

1 aposta ganhadora, (R$ 78.577,45) 5 acertos - 69 apostas ganhadoras, (R$ 1.626,86)

69 apostas ganhadoras, (R$ 1.626,86) 4 acertos - 1.435 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)

1.435 apostas ganhadoras, (R$ 10,50) 3 acertos - 13.518 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

NOVA IGUAÇU/RJ - 2.354 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Os números da Timemania 2406 são:

59 - 75 - 80 - 07 - 20 - 53 - 01

Time do Coração: Nova Iguaçu (RJ)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2407

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de junho, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2407. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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