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Resultado da Timemania de ontem, concurso 2458, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

23/10/2026 - 08h29
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2458 da Timemania na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - Não houve acertador
  • 18 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 3.322,85)
  • 17 acertos - 314 apostas ganhadoras, (R$ 306,88)
  • 16 acertos - 1662 apostas ganhadoras, (R$ 57,97)
  • 15 acertos - 7287 apostas ganhadoras, (R$ 13,22)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2458 são:

  • 55 - 45 - 80 - 14 - 52 - 59 - 49
  • Time do Coração: 75 - Tombense (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2459

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2459. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3811, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

23/10/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3811 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 3.832.338,98)
  • 14 acertos - 871 apostas ganhadoras, (R$ 1.160,69)
  • 13 acertos - 25662 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 291344 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1416005 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3811 são:

  • 09 - 15 - 10 - 08 - 16 - 19 - 18 - 12 - 23 - 05 - 03 - 07 - 01 - 25 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3073, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/10/2026 08h17

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Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3073 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 200 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 203 apostas ganhadoras, (R$ 23.138,67)
  • 4 acertos - 13.143 apostas ganhadoras, (R$ 510,55)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3073 são:

  •  23 - 13 - 41 - 28 - 58 - 04

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3074

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3074. O valor da premiação está estimado em R$ 230 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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