Economia

Carbono Neutro

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS

Governador esteve com dirigentes da Atvos; empresa construirá em MS a maior usina de biometano do mundo e duas fábricas de etanol de milho

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

19/09/2025 - 05h00
A Atvos, empresa de bioenergia que tem o fundo árabe Mubadala entre seus maiores sócios, confirmou nesta semana ao governador Eduardo Riedel (PP) o investimento de R$ 2,36 bilhões em três plantas industriais em Mato Grosso do Sul.

Todo o valor será direcionado à produção de bioenergia, sendo uma planta de biometano (a maior do mundo) em Nova Alvorada do Sul e mais duas plantas produtoras de etanol de milho, em Nova Alvorada do Sul e em Costa Rica, revelou o governador ao Correio do Estado.

Na unidade de biometano serão investidos 360 milhões, e cada fábrica de etanol de milho receberá mais R$ 1 bilhão de investimentos. Cada nova planta de etanol de milho da Atvos será capaz de produzir em torno de 250 milhões de litros de etanol por ano, além de grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS) e até energia elétrica.

Em Nova Alvorada do Sul e em Costa Rica, as novas usinas de etanol de milho funcionarão juntamente com as usinas de etanol de cana-de-açúcar já existentes da própria Atvos. No caso da geração de biometano, a produção será de 28 milhões de m³ por safra de cana-de-açúcar. “Eles vão fazer biometano da vinhaça e da torta de filtro, e a expectativa é de que a planta esteja pronta em novembro de 2026.”

“Todo investimento deles é direcionado para uma transição completa de veículos a gás para uso na cadeia produtiva”, explicou o governador. 

Trata-se de um grande volume de biometano, que poderá, em um futuro próximo, ser comercializado na região. “Conforme o projeto amadureça, eles vão usar o biometano primeiramente na frota deles (que é um volume muito grande) e aí se pode ter um mercado local, como Rio Brilhante e Nova Alvorada. Com a expansão da rede da MS Gás, a ideia é que essas unidades comecem a ampliar e aí conectem no duto”, explica

Eduardo Riedel conta que a licença para a instalação das usinas da Atvos foi concedida em março.

“Agora eles (a Atvos) vieram aqui anunciar os dois investimentos, que estão começando a fazer em janeiro de 2026”, destacou.

Etanol de milho

Com a construção de mais duas plantas de etanol de milho, Mato Grosso do Sul passará a ter cinco fábricas do produto. 

Atualmente, estão em funcionamento duas unidades da Inpasa, em Dourados e Sidrolândia, capazes de produzir 800 milhões de litros de etanol de milho por ano, e a Neomile, em Maracaju, cuja capacidade anual de produção é de 260 milhões de litros de etanol.

As duas unidades da Atvos terão capacidade de produção similar à da Neomile. Mas, no caso destes dois novos investimentos em Nova Alvorada do Sul e em Costa Rica, há uma outra novidade: a possibilidade de expansão. “Temos a etapa 1 e a etapa 2. Eles terminarão a etapa 1 e já começam a 2, que é a duplicação de cada planta”, revela Eduardo Riedel.

“São 534 mil toneladas de processamento de milho em cada unidade e, no final de 2027, com estas unidades operando, serão mais 534 mil toneladas”, conta.

“Este empreendimento, em três anos, estará consumindo 2 milhões de toneladas de milho”, acrescenta.


Para o governador, o aumento da produção de etanol fará com que quase toda a produção de milho de Mato Grosso do Sul seja consumida e industrializada dentro do Estado.

Carbono Neutro

As plantas da Atvos de etanol de milho se enquadram nos três eixos do plano de governo de Eduardo Riedel: segurança alimentar, sustentabilidade e transição energética. “Esse aqui é um modelo que pega estes três eixos integralmente, porque tem capacidade de fazer o seu processo praticamente net zero (carbono neutro)”, explicou o governador.

A Atvos, por exemplo, está migrando do modelo 1.0, que já contempla a sustentabilidade em sua cadeia, pois repassa ao produtor os créditos de carbono que recebe pela produção sustentável. Com as novas plantas, além da produção de açúcar, energia e etanol, e da venda dos créditos de carbono (CBIO), a Atvos irá acrescentar mais atividades em seu portfólio, como biometano e até mesmo SAF, combustível sustentável de aviação.

“Essas usinas já são grandes absorventes de carbono e serão ainda mais”, analisa o governador de Mato Grosso do Sul. “É um painel solar biológico: está pegando luz do sol e transformando em energia, comida e combustível.”

Investimentos

Com os R$ 2,36 bilhões anunciados pela Atvos, Mato Grosso do Sul já soma mais de R$ 80 bilhões em investimentos do setor privado contratados. A maior parte dos investimentos está no setor de celulose, que ergue uma planta da Arauco, em Inocência, e pretende levantar outras duas: a segunda linha da Eldorado, em Três Lagoas, e uma linha da Bracel, em Bataguassu.

Há também investimentos no setor de mineração, em Corumbá, pela LHG; de etanol de segunda geração, em Caarapó, pela Raízen; de proteína animal, pela JBS/Seara; e na agroindústria, pela Inpasa (ampliação da unidade de Dourados) e pela Coopasul (em Naviraí).

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2296, quinta-feira (18/09)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2025 19h16

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2296 da Timemania na noite desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25,5 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2296 são:

  • 25 - 32 - 16 - 35 - 71 - 30 - 60
  • Time do Coração: 42 - Goiás (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2297

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2297. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1117, quinta-feira (18/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2025 19h12

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1117 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1117 são:

  • 10 - 11 - 30 - 13 - 14 - 12 - 03 
  • Mês da sorte: 06 - junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1118

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1118. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

