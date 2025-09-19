Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Atvos, empresa de bioenergia que tem o fundo árabe Mubadala entre seus maiores sócios, confirmou nesta semana ao governador Eduardo Riedel (PP) o investimento de R$ 2,36 bilhões em três plantas industriais em Mato Grosso do Sul.

Todo o valor será direcionado à produção de bioenergia, sendo uma planta de biometano (a maior do mundo) em Nova Alvorada do Sul e mais duas plantas produtoras de etanol de milho, em Nova Alvorada do Sul e em Costa Rica, revelou o governador ao Correio do Estado.

Na unidade de biometano serão investidos 360 milhões, e cada fábrica de etanol de milho receberá mais R$ 1 bilhão de investimentos. Cada nova planta de etanol de milho da Atvos será capaz de produzir em torno de 250 milhões de litros de etanol por ano, além de grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS) e até energia elétrica.

Em Nova Alvorada do Sul e em Costa Rica, as novas usinas de etanol de milho funcionarão juntamente com as usinas de etanol de cana-de-açúcar já existentes da própria Atvos. No caso da geração de biometano, a produção será de 28 milhões de m³ por safra de cana-de-açúcar. “Eles vão fazer biometano da vinhaça e da torta de filtro, e a expectativa é de que a planta esteja pronta em novembro de 2026.”

“Todo investimento deles é direcionado para uma transição completa de veículos a gás para uso na cadeia produtiva”, explicou o governador.

Trata-se de um grande volume de biometano, que poderá, em um futuro próximo, ser comercializado na região. “Conforme o projeto amadureça, eles vão usar o biometano primeiramente na frota deles (que é um volume muito grande) e aí se pode ter um mercado local, como Rio Brilhante e Nova Alvorada. Com a expansão da rede da MS Gás, a ideia é que essas unidades comecem a ampliar e aí conectem no duto”, explica

Eduardo Riedel conta que a licença para a instalação das usinas da Atvos foi concedida em março.

“Agora eles (a Atvos) vieram aqui anunciar os dois investimentos, que estão começando a fazer em janeiro de 2026”, destacou.

Etanol de milho

Com a construção de mais duas plantas de etanol de milho, Mato Grosso do Sul passará a ter cinco fábricas do produto.

Atualmente, estão em funcionamento duas unidades da Inpasa, em Dourados e Sidrolândia, capazes de produzir 800 milhões de litros de etanol de milho por ano, e a Neomile, em Maracaju, cuja capacidade anual de produção é de 260 milhões de litros de etanol.

As duas unidades da Atvos terão capacidade de produção similar à da Neomile. Mas, no caso destes dois novos investimentos em Nova Alvorada do Sul e em Costa Rica, há uma outra novidade: a possibilidade de expansão. “Temos a etapa 1 e a etapa 2. Eles terminarão a etapa 1 e já começam a 2, que é a duplicação de cada planta”, revela Eduardo Riedel.

“São 534 mil toneladas de processamento de milho em cada unidade e, no final de 2027, com estas unidades operando, serão mais 534 mil toneladas”, conta.

“Este empreendimento, em três anos, estará consumindo 2 milhões de toneladas de milho”, acrescenta.



Para o governador, o aumento da produção de etanol fará com que quase toda a produção de milho de Mato Grosso do Sul seja consumida e industrializada dentro do Estado.

Carbono Neutro

As plantas da Atvos de etanol de milho se enquadram nos três eixos do plano de governo de Eduardo Riedel: segurança alimentar, sustentabilidade e transição energética. “Esse aqui é um modelo que pega estes três eixos integralmente, porque tem capacidade de fazer o seu processo praticamente net zero (carbono neutro)”, explicou o governador.

A Atvos, por exemplo, está migrando do modelo 1.0, que já contempla a sustentabilidade em sua cadeia, pois repassa ao produtor os créditos de carbono que recebe pela produção sustentável. Com as novas plantas, além da produção de açúcar, energia e etanol, e da venda dos créditos de carbono (CBIO), a Atvos irá acrescentar mais atividades em seu portfólio, como biometano e até mesmo SAF, combustível sustentável de aviação.

“Essas usinas já são grandes absorventes de carbono e serão ainda mais”, analisa o governador de Mato Grosso do Sul. “É um painel solar biológico: está pegando luz do sol e transformando em energia, comida e combustível.”

Investimentos

Com os R$ 2,36 bilhões anunciados pela Atvos, Mato Grosso do Sul já soma mais de R$ 80 bilhões em investimentos do setor privado contratados. A maior parte dos investimentos está no setor de celulose, que ergue uma planta da Arauco, em Inocência, e pretende levantar outras duas: a segunda linha da Eldorado, em Três Lagoas, e uma linha da Bracel, em Bataguassu.

Há também investimentos no setor de mineração, em Corumbá, pela LHG; de etanol de segunda geração, em Caarapó, pela Raízen; de proteína animal, pela JBS/Seara; e na agroindústria, pela Inpasa (ampliação da unidade de Dourados) e pela Coopasul (em Naviraí).

