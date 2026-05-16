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Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária

Dívida de R$ 1,1 bilhão da concessionária com a União é apurada pela ANTT às vésperas do fim da concessão, que está previsto para 30 de junho

Clodoaldo Silva, de Brasília

16/05/2026 - 08h00
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A Rumo Malha Oeste (RMO) deve R$ 1,128 bilhão para a União por atraso de parcelas de concessão e arrendamento da linha férrea de 1.973 quilômetros, entre Corumbá e Mairinque (SP), segundo levantamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A autarquia está apurando os valores devidos pela empresa por causa do fim da concessão, que vai ocorrer no dia 30 de junho, quando a concessionária terá de zerar este débito.

O término deste contrato entre a empresa e o Ministério dos Transportes foi sacramentado em maio do ano passado, quando o ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), foi contrário a uma solução consensual apresentada pela própria ANTT à Corte após constatar que a proposta configurava “burla à licitação da Malha Oeste, afronta à Constituição Federal, arts. 37, inciso XXI, e 175, assim como às Leis de Concessão e de Licitação”, apontando que “a proposta de solução consensual implica em verdadeira remodelação completa e radical do contrato, apartando-o por completo da concessão original, com a prorrogação da avença por mais outro período, a exclusão de alguns trechos, a reforma de outros e a construção de novos ramais ferroviários”, diz emendando.

“Trata-se, assim, de uma nova configuração da exploração do serviço público de transporte ferroviário com novos trechos, novas métricas de desempenho, novas obrigações de manutenção das vias, sem qualquer suporte jurídico no contrato de concessão ora vigente”.

Pela solução consensual elaborada pela Agência, a concessionária devolveria 81% (1.600 km) dos 1.973 km de linha férrea ao governo federal, mas poderia construir e reformar de 491 km com rentabilidade garantida pelo transporte de celulose e minério de ferro.

Seriam recapacitados 47 km de Corumbá a Ladário, de Corumbá a Agente Inocêncio e de Agente Inocêncio a Porto Esperança, na bitola métrica; a rebitolagem (instalação da bitola larga) em 300 km entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas; a construção de 55 km de linha férrea entre a fábrica da Suzano, ao sul de Três Lagoas, e o contorno ferroviário do município; a construção de novo segmento com extensão de 89 km, ligando Três Lagoas a Aparecida do Taboado, na Malha Norte.

Além de recusar a proposta, Cedraz “rejeitou o pleito de suspensão do prazo de relicitação conforme requerido pelo Ministério dos Transportes, por ausência dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora”, segundo processo que analisa o fim do contrato em andamento na ANTT.

VALORES

Dessa forma, a autarquia começou a fazer os levantamentos dos valores que a Rumo deverá pagar de indenização e também quais poderá ter direito a receber da União, numa conta chamada de haveres e deveres, além de instituir uma comissão responsável por acompanhar os trâmites burocráticos, legais e práticos do fim da concessão, que foi iniciada em 1996.

Em documento interno da ANTT consta que a Nota Técnica nº 10765/2024/SUFER/DIR/ANTT (SEI nº 27195621) indica que “em novembro de 2024, os valores nominais das parcelas de concessão e de arrendamento considerados em aberto pela Rumo Malha Oeste S.A. totalizavam R$ 31.267.165,12 (parcelas de concessão) e R$ 637.985.094,54 (parcelas de arrendamento)”, realizado pela empresa Houer Consultoria e Concessões Ltda, contratada pela INFRA S.A. como Verificadora Independente da RMO.

Só que o levantamento realizado pela Houer também destacou que os valores poderiam ser ainda maiores, “considerando a data base de setembro de 2021”.

AJUSTES

Com os ajustes, o valor devido pela Rumo por atraso no pagamento chega a R$ 1,078 bilhão (com base em abril), que somados aos R$ 50,6 milhões de inadimplência pela outorga, totaliza R$ 1,128 bilhão.

Em virtude da necessidade em se fazer ajustes até o fim do contrato, 30 de junho, o documento afirma que “no momento (no mês passado), esses valores estão sendo revisados, em virtude das alterações instituídas pela Instrução Normativa nº 1/2025 do Dnit. De toda a forma, os valores seguem como parâmetro de ordem de grandeza”.

A revitalização da ferrovia Malha Oeste é uma demanda antiga de MSA revitalização da ferrovia Malha Oeste é uma demanda antiga de MS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Este valor a ser pago pela outorga e pelo arrendamento de equipamentos, prédios, linha férrea e outros bens foi firmado em junho de 1996, quando houve a concessão da linha férrea, com assinatura do contrato de cessão.

À época, ficou definido que a concessionária pagaria R$ 56,440 milhões pelo uso destes bens a título de arrendamento, em 112 parcelas trimestrais de R$ 1.909.500,00, com carência de dois anos para o início da quitação do débito, o que ocorreu em 1998. Ficou acertado que este valor é corrigido pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

O documento recebeu 10 aditivos nestes quase 30 anos, com o primeiro em maio de 1998, pouco antes do pagamento da primeira parcela, mudando a data de quitação do dia 10 do mês seguinte ao fim do trimestre, para o dia 15.

Em outro documento anexado ao contrato, no site da ANTT, consta que foram iniciados os protocolos para a extinção do contrato de arrendamento com a possibilidade de ocorrer a solução consensual, que resultaria em mais um termo aditivo ao contrato de concessão.

Mas esta proposta não foi adiante após decisão do TCU no ano passado pelo encerramento da exploração da estrada de ferro pela Rumo e a realização de novo processo de licitação.

RUMO

A Rumo, por meio de nota enviada ao Correio do Estado, informou que a concessionária enfrentou “significativo desequilíbrio no contrato logo no início da concessão.

Em razão desse cenário, a empresa obteve decisão judicial autorizando a suspensão do pagamento das parcelas da outorga, mediante prestação de garantia. A decisão foi proferida em 2005 e, posteriormente, em 2014, foi prolatada a sentença que reconheceu o direito ao reequilíbrio do contrato de concessão”.

A empresa ainda explicou que “atualmente, o processo encontra-se suspenso, de comum acordo entre as partes, para viabilizar tratativas negociais, considerando a proximidade do término do contrato de concessão”.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2957, sexta-feira (15/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/05/2026 08h27

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2957 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 700 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 4.610,13)
  • 4 acertos - 372 apostas ganhadoras (R$ 127,46)
  • 3 acertos - 6.724 apostas ganhadoras (R$ 3,52)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras (R$ 3.111,84)
  • 4 acertos - 595 apostas ganhadoras (R$ 79,69)
  • 3 acertos - 10.215 apostas ganhadoras (R$ 2,32)

Os números da Dupla Sena 2957 são:

Primeiro sorteio

  •  36 - 10 - 42 - 32 - 02 - 39

Segundo sorteio

  •  04 - 16 - 10 - 11 - 13 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2958

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 2958. O valor da premiação está estimado em R$ 900 mil. 

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2924, sexta-feira (15/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/05/2026 08h23

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2924 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhôes.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 30.611,69)
  • 18 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 2.049,89)
  • 17 acertos - 790 apostas ganhadoras, (R$ 217,96)
  • 16 acertos - 4611 apostas ganhadoras, (R$ 37,34)
  • 15 acertos - 18950 apostas ganhadoras, (R$ 9,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2924 são:

  • 12 - 48 - 78 - 04 - 99 - 22 - 53 - 00 - 13 - 85 - 84 - 67 - 55 - 26 - 25 - 69 - 05 - 82 - 31 - 88 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2925

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2925. O valor da premiação está estimada em R$ 6 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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