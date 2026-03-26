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Safra de cana-de-açúcar pode gerar maior produção de etanol da história de MS

Safra de 2025/2026 moeu 52 milhões de toneladas e deve produzir 5 bilhões de litros

Karina Varjão

Karina Varjão

26/03/2026 - 16h45
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A safra de 2025/2026 de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul moeu 52 milhões de toneladas, o que pode fazer com que a produção de etanol chegue a 5 bilhões de litros, o maior número já registrado no Estado. 

Mato Grosso do Sul já responde por 13,5% da produção nacional de etanol, especialmente o etanol de milho, que corresponde a 44% de todo o total produzido. Isso coloca o Estado como o 4º maior produtor de etanol do País e o 2º maior produtor de etanol de milho.

 Os dados foram apresentados durante a 4ª Expocanas, evento voltado à exposição de tecnologia da cultura da cana-de-açúcar, realizado em Maracaju nesta quinta-feira (26). 

Com a alta produção do combustível, Mato Grosso do Sul já ocupa a 4ª posição como maior exportador de bioeletricidade do Brasil, sendo visto como um dos principais polos de energia renovável do País. 

Além disso, o setor sucroenergético é responsável pela criação direta de mais de 34 mil empregos no Estado. 

"A cadeia sucroenergética é uma das bases do nosso crescimento, com forte capacidade de geração de emprego, atração de investimentos e agregação de valor. Quando falamos em bioenergia, estamos falando de um setor que coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda da transição energética, com sustentabilidade e competitividade", destacou o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. 

Os resultados da safra são positivos mesmo com um ritmo de recuperação por causa dos fatores climáticos. 

"O início da moagem foi mais lento, em função da irregularidade das chuvas, que afetou o avanço da colheita. No meio do ano, a ocorrência de geadas em parte dos canaviais comprometeu o ritmo e o planejamento do corte, uma vez que essas áreas precisaram ser priorizadas. A partir de setembro, a colheita e a moagem avançaram de forma mais consistente e quase metade das usinas entrou em operação em dezembro", contextualizou a Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul). 

Acompanhando o ritmo acelerado de crescimento da moagem de cana-de-açúcar no Centro-Oeste, o açúcar bruto do Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2025 respondendo por 95,28% das exportações do Estado. 

De acordo com o Boletim Casa Rural divulgado em dezembro sobre o setor sucroenergético, divulgado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), somente as exportações de açúcar responderam por um valor de aproximadamente US$ 31,4 milhões. O total das exportações dos produtos sucroenergéticos somou US$ 664,5 milhões. 

Usinas de etanol

Durante o evento, foi implantada a primeira planta de biometano da indústria Atvos em Mato Grosso do Sul. O projeto é fruto de um investimento de R$ 350 milhões e terá capacidade estimada de produzir cerca de 28 milhões de metros cúbicos de biometano por safra. 

O biometano produzido será utilizado para abastecer a própria frota da companhia, substituindo o diesel nas operações. A meta da empresa é converter, pelo menos, 50% dos consumos das unidades em Eldorado, Santa Luzia e Conquista do Portal para o uso do gás renovável. 

"Trata-se de um projeto inovador de transição energética para o biometano para 28 milhões de metros cúbicos que vão substituir 25 milhões de litros de diesel ao ano. A empresa vai substituir todos seus caminhões de diesel para biometano. É assim que se faz transição energética. Com inovação, novas tecnologias, desenvolvimento econômico. É o MS fazendo seu eixo de desenvolvimento na transição energética", ressaltou Verruck. 

Parte da produção de biometano poderá, futuramente, atender os municípios em volta. Essa prática faz parte das ações voltadas às políticas de descarbonização e a meta de tornar Mato Grosso do Sul um estado de carbono neutro até 2030. 

Desde 2023, a Atvos já havia anunciado um plano de investimento de cerca de R$ 3 bilhões para os próximos três anos no Estado voltados para a ampliação agrícola, modernização industrial e expansão da base produtiva, sendo por volta de R$ 1 bilhão direcionado para a modernização da linha de produção e o aumento da produtividade de cana-de-açúcar. 

Atualmente, a empresa mantém três polos de produção em Mato Grosso do Sul: a Santa Luzia, a Unidade Eldorado, em Rio Brilhante, e a Unidade Costa Rica, em Costa Rica. Em média, são 4 mil pessoas empregadas diretamente no Estado. 
 

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6985, quarta-feira (25/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/03/2026 08h28

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6985 da Quina na noite desta quarta-feira, 25 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 10.271,78)
  • 3 acertos - 3.098 apostas ganhadoras, (R$ 113,67)
  • 2 acertos - 80.705 apostas ganhadoras, (R$ 4,36)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6985 são:

  • 43 - 73 - 39 - 04 - 09

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6995

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 26 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6995. O valor da premiação está estimado em R$ 7,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 340, quarta-feira (25/03): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/03/2026 08h26

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 340 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 25 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 32 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 224.859,06)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 6 apostas ganhadoras, (R$ 16.656,22)
  • 4 acertos + 2 trevos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 1.946,83)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 669 apostas ganhadoras, (R$ 160,05)
  • 3 acertos + 2 trevos - 844 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 7380 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6255 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 59844 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 340 são:

  • 40 - 35 - 42 - 31 - 24 - 41
  • Trevos sorteados: 6 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 341

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 341. O valor da premiação está estimado em R$ 32,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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