SEBRAE MS abre processo seletivo com bolsas de até R$ 6,5 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O SEBRAE MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo de 231 vagas voltadas para bolsistas de Estímulo à Inovação. As oportunidades, distribuídas em diferentes municípios do estado, fazem parte de projetos de extensão tecnológica e visam promover inovação territorial e produtividade. O edital nº 01/2024 foi publicado, e o prazo para inscrição vai até 25 de outubro de 2024.

Vagas

Entre as 231 vagas oferecidas, 57 são imediatas para atuação nos projetos ALI Ecossistema, ALI Produtividade, ALI Rural e ALI Indicação Geográfica. Além disso, há um cadastro reserva com até 174 vagas. Os candidatos aprovados poderão atuar em atividades com bolsas de até 30 meses de duração, dependendo do projeto.

As bolsas variam entre R$ 5.000 e R$ 6.500, de acordo com o nível de atuação, e incluem benefícios como ajuda de custo para deslocamento e materiais de trabalho. A carga horária será integral, com atividades focadas na execução de ações de inovação e extensão tecnológica.

Requisitos para candidatura

Os interessados devem possuir graduação em áreas como Administração, Marketing, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Agronomia, Gestão Comercial, Gestão de Negócios, Ciências Contábeis, entre outras. A seleção é realizada pela Concepção Consultoria Técnica Especializada, responsável por conduzir o processo seletivo.

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três etapas para agentes bolsistas:

Análise curricular documental; Avaliação de conhecimentos online; Entrevista individual.

Para os orientadores bolsistas, a seleção inclui análise curricular documental e entrevistas individuais baseadas em competências.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online no site da Concepção Consultoria até o dia 25 de outubro. Os interessados devem acompanhar o site da banca organizadora para mais detalhes sobre o processo seletivo e a divulgação dos resultados.

Assine o Correio do Estado