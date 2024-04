Servidores públicos municipais e estaduais terão salário antecipado em abril

Os servidores públicos municipais de Campo Grande e os estaduais receberão os salários antecipados no mês de abril, com dinheiro em conta antes do quinto dia útil, quando geralmente são feitos os pagamentos.

A antecipação vale para todos os ativos, aposentados e pensionistas.

No caso do funcionalismo público da Capital, os valores estarão disponíveis na conta dos trabalhadores no dia 30 de abril, conforme informou o Executivo Municipal.

Já no caso dos servidores estaduais, o pagamento estará em conta no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador.

"Não é mais que nossa obrigação, e neste mês, como gesto de respeito ao servidor, o pagamento será feito no dia do trabalhador", frisou o secretário estadual de Fazenda, Flávio César.

A folha de Campo Grande gira em torno de 27 mil funcionários, enquanto a do Estado é de 89 mil servidores.

Antecipação do 13º

Além do salário antecipado dos funcionários públicos, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber, na quarta-feira (24), a antecipação do décimo terceiro.

Até 8 de maio, mais de 33,6 milhões de segurados receberão a primeira parcela, que será paga conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS)

O extrato com os valores e as datas de pagamento do décimo terceiro está disponível desde a semana passada.

A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br/meuinss.

O decreto com a antecipação do décimo terceiro foi assinado em março

Este será o quinto ano seguido em que os segurados do INSS receberão o décimo terceiro antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia de covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho.

* Com Agência Brasil